Atento a los dos frentes

Sale campeón si...

Tanto Boca como River estarán atentos a lo que suceda en la otra cancha. Si bien el Millonario corre con ventaja, no podrá descuidarse ante el Decano en Tucumán.River será campeón si:le gana a Atlético Tucumán; pierde pero Boca también o si empata con Atlético Tucumán y Boca no gana.Por su parte, Boca será campeón solamente si vence a Gimnasia y River no gana en Tucumán.Además, hay chance de un desempate. Para ello River debe perder con Atlético y Boca empatar con Gimnasia.