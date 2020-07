Aseguran que el turismo interno será clave para reactivar el sector

Domingo 12 de julio de 2020

Argentina lleva 114 días en cuarentena por la pandemia de coronavirus y el sector turístico quedó en suspenso desde mediados de marzo, lo cual supone un impacto negativo en la economía misionera, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de sus mayores motores.

La incertidumbre no impide proyectar. Aunque, las expectativas desde el sector son positivas -aun cuando el rumbo no está definido- ya que aseguran que la tendencia pos cuarentena serán los viajes cortos, cerca de casa y con la naturaleza como prioridad. Por eso en un principio el “turismo doméstico” será la clave para comenzar con una reactivación lenta pero sin pausas, o al menos mientras la situación sanitaria así lo permita.

En este contexto, El Territorio dialogó con Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo de Misiones, quien aseguró que en un futuro no muy lejano, Misiones abrirá sus puertas -en principio- para los suyos.

“La gente consulta mucho en las redes, sobre todo en Facebook, preguntan cuándo vuelve el turismo. Después está la plataforma Viajá por Misiones, que surgió al tiempo de iniciada la cuarentena con una estrategia clara. Por un lado para las empresas que ofertan es una posibilidad de vender en un momento en que nadie puede viajar; y por otro, para el comprador es una oportunidad de conseguir un producto a buen precio para viajar más adelante. Esos son los dos objetivos”, comenzó explicando.

La estrategia enmarcada en la campaña “Comprá hoy, viajá mañana”, tiene un plazo de un año para que el cliente pueda aprovecharla y ofrece 140 emprendimientos, cuyos precios y servicios varían y están divididos entre alojamientos, restaurantes, experiencias, traslados y turismo aventura.

“Las ofertas que carguen son absoluta responsabilidad y decisión de quienes lo hacen, que son las empresas privadas o emprendedores. Mayoritariamente un 60% son alojamientos, son los que tienen mayor presencia dentro del esquema de ofertas”, indicó Degiusti.



Escapadas En ediciones anteriores, este matutino había dado a conocer que la página tiene cerca de 300 visitas diarias, aunque desde el sector no precisaron el número de reservas concretadas hasta el momento. “Todas las encuestas coinciden en que la gente quiere viajar, pero otra cuestión es el acto de decidir comprar un viaje. Ahí hay incertidumbre en relación a los precios”, afirmó el funcionario.

Hace algunos años el turismo interno dentro de la provincia había comenzado a crecer de manera extraordinaria, situación que en los próximos meses podría potenciarse.

“La gente había empezado a recorrer más la provincia, se venía dando un fenómeno, nosotros lo llamamos las escapadas, dadas las distancias que tenemos que son cortas. La gente empezó a recorrer más la provincia porque los mismos intendentes a veces organizaban fiestas, que eran una excusa para recorrer, se empezaba a abrir más incluso para visitantes y no tanto locales, cosa que antes eran propias de los pueblos”, valoró Degiusti.

Teniendo en cuenta esta premisa, aseguró que “en los primeros momentos va a ser un turismo bien local, y dentro de la provincia. La gente tiene ganas de salir. Seguramente va a empezar a mirar esos lugares no tradicionales, saltos que por ahí no son tan conocidos. Hablamos en un primer momento de un turismo para misioneros. No tengo dudas que la gente va a recorrer Misiones y van a salir a donde le convenga de acuerdo a sus posibilidades”.

Otro dato sumamente alentador y que podrá concretarse en una segunda instancia es que hoy Misiones aparece dentro de las cuatro preferencias de viaje entre los argentinos. “Siempre estamos entre los principales lugares y eso habla de que Misiones está presente, de que la gente nos elige”, dijo.

Entre otros conceptos que brindó, Degiusti reflexionó que esto tiene que ver con que la provincia “está bien ranqueada” en cuanto a la cantidad de casos de coronavirus registrados (que hasta ayer eran 41). “Creo que eso la gente en su momento lo va a ponderar. Hoy en el mundo hay como un festival de marcas “free covid”, la gente lee mucho esas cuestiones y creo que en el fondo, más allá de las garantías que puede dar cierto lugar turístico, también tiene que ver con la imagen de salud pública que la gente tiene del lugar que visita, eso va a jugar mucho”.

Desde este punto de vista, afirmó que al principio será una demanda restringida, no sólo porque será más bien local sino en cuanto al poder adquisitivo, “que se ha resentido en mucha gente, pero después va a venir lo que yo llamo una demanda en transición, va a empezar a moverse un poco más con los vecinos de la Argentina, como con Corrientes”, especificó.

Esta demanda restringida tiene que ver también con el transporte, que hasta el momento no fue habilitado. “Por ahora estamos hablando de un turismo para el que tiene vehículo y se puede movilizar o que se pueda contratar en una agencia. Mientras no haya transporte automotor es más complicado”, argumentó Degiusti.