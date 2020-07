Argentina superó los 150.000 casos de coronavirus

Sábado 25 de julio de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 105 muertes y 5.493 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país ascendió a 53.520 y las víctimas fatales sumaron 2.807.De las 105 muertes registradas, 80 pertenecen a la Provincia de Buenos Aires; 19 a la Ciudad de Buenos Aires (Caba); tres a Chaco; una a Río Negro; una a Córdoba y otra a Mendoza.En tanto, de los 5.493 nuevos casos, 3.790 son de la provincia de Buenos Aires, 1.157 de la ciudad de Buenos Aires, 155 de Jujuy, 63 de Chaco, 56 de Mendoza, 56 de Córdoba, 40 de Río Negro, 38 de Santa Cruz, 37 de Tierra del Fuego, 32 de Santa Fe, 18 de Neuquén, 13 de Salta, 11 de Entre Ríos, 10 de La Rioja, 6 de Chubut, 4 de Tucumán, 2 de Santiago del Estero, 2 de Formosa, 2 de Misiones, uno de San Luis y uno de San Juan.La buena noticia es que hasta el momento, el total de altas es de 65.447 personas.El jueves fue el día que más testeos se procesaron, con 16.218 nuevas muestras. Desde el inicio del brote se realizaron 609.262 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 13.426,7 muestras por millón de habitantes.Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, analizó que el promedio de infectados en los últimos siete días es de 4.749 por jornada, y que si bien los más de 150.000 casos acumulados configuran una cifra “importante”, se han podido distribuir en el tiempo para no saturar al sistema médico.Vizzotti reconoció además que Argentina tiene “un número de nuevos casos importante” pero dijo que, aun así, su distribución en el tiempo hace que el sistema pueda seguir atendiendo a todos los que lo necesitan. En ese marco, destacó una “estabilización” de positivos en Chaco, Neuquén y Río Negro, todas ellas provincias con “transmisión comunitaria” de la enfermedad.Luego, en una entrevista con el canal de la Universidad de Córdoba, Vizzotti calificó esta etapa de “aumento contenido de los casos”, y dijo que el pico de la pandemia se va a saber “cuando empiecen a bajar” los casos.“Estamos en lo peor de la pandemia, no acá, en el mundo”, aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al participar de la inauguración de un hospital en Moreno.“Hace poco hubo 250 mil contagiados a nivel planetario. El que les venda que pasó el coronavirus, les miente. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Países que habían salido del aislamiento, tuvieron que volver... ¡Al toque de queda! para cuidarse”, desarrolló el mandatario en un acto que compartió con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.Kicillof aprovechó para generar conciencia sobre la donación de plasma. Si bien aún no hay estudios científicos concluyentes, el gobernador dijo que pudieron comprobar en la práctica que los tratamientos con anticuerpos de personas que se recuperaron del virus han mostrado una alta efectividad.