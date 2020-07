Hoteles y alojamientos se ponen a punto para recibir a los turistas

Sábado 25 de julio de 2020

Por su parte, los empleados deben notificar a las autoridades sobre alojados con síntomas compatibles con el Covid-19. Deberán controlar diariamente la temperatura de los huéspedes y del personal del hotel. Para ingresar se debe usar tapaboca y se procederá a rociar maletas, bolsos y equipajes. Una vez desalojada, la habitación deberá ser desinfectada.





Primeros turistas llegan a Iguazú

Arribaron ayer a Puerto Iguazú los primeros turistas que fueron recibidos por el gerente del Hotel O2 y los representantes del Iturem. Se trata de una familia de Posadas que podrá visitar los atractivos turísticos habilitados el fin de semana.



Ariel Zayas con su esposa, suegra y dos hijos manifestaron: “Estamos felices por venir a nuestro Iguazú, a disfrutar de la naturaleza que es algo que no tiene precio. Todos estábamos deseando salir y hacer turismo en la provincia. Emocionados desde ayer por comenzar las vacaciones aunque sea un fin de semana”.







Atractivos que se pueden visitar Parque provincial Moconá.Abre hoy y mañana de 9 a 18. Paseos náuticos habilitados.



Parque Provincial Salto Encantado. Abierto de 9 a 18. Se habilitaron frecuencias de colectivos de la empresa Expreso A. del Valle: a las 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30 y 17.30 desde la Terminal de Aristóbulo del Valle.



Las Reducciones Jesuíticas.



Santa Ana, Santa María, Loreto podrán recibir hasta 500 personas por día, de 9 a 18.



San Ignacio. Club de Río



hoy y mañana de 9 a 18. Alojamiento y camping. La Reducción Jesuítica recibirá se mantendrá 300 personas, por resolución del comité de crisis.



Saltos del Tabay. El Parque Municipal abrirá hoy y mañana de 8 a 17 para residentes en Jardín América y misioneros en general. Se estableció también la apertura de los camping privados hoy y mañana hasta que se habilite el turismo interno para viajar todos losdías de la semana.



Puerto Iguazú. Atractivos en Iguazú para los misioneros residentes de otras localidades de la provincia. La Aripuca, El complejo Turístico Tierra Roja, Culturas Park y La Casa de las Botellas, todos los emprendimientos funcionarán desde las 8 hasta las 18 tal como lo hacían antes de la pandemia.



El Parque Nacional Iguazú. Ya no tiene cupos para este fin de semana y el próximo se va a ampliar de 200 a 500 (integrados por 200 locales y 300 del resto de Misiones).



Minas de Wanda. Se podrán visitar hoy y mañana de 9 a 18.



Apóstoles. Casa del Mate con catación de diferentes yerbas. Mañana estarán dos reinas invitando mate, mate cocido.



La gente entra con su mate individual y de a uno.



Corpus. Centro de interpretación Jesuítico Guaraní de Corpus Christi se habilita a los visitantes de las localidades del departamento San Ignacio.Hoy y mañana de 8 a 18.



Puerto Rico. La Reserva Municipal Juan Carlos Chevez abrirá hoy y mañana de 10 a 12 y de 15 a 18. Acceso libre y gratuito.



Puerto Libertad. Habilitado el Parque Acuático Lago Urugua-i y el Camping Municipal, ambos con entrada libre y gratuita. También están habilitados todo tipos de alojamiento.



Montecarlo. Abren hoy y mañana el Zoobalpark, Parque Catasetum y los orquidiarios.

Ayer fue el primer día de la reapertura de los hoteles y alojamientos para el turismo interno que continuará hasta mañana en la provincia de Misiones. Es entendible entonces que muchos de ellos, los 130 que se registraron y están habilitados para abrir, hayan tenido muy poca y hasta nula concurrencia. Aprovecharon entonces para ponerse a punto y adecuarse a los protocolos para una apertura que se viene.No obstante, la no presencia física de los viajeros no significa que no haya consultas telefónicas que sí son varias -consensuaron los trabajadores y propietarios de los hoteles con los que dialogó El Territorio-, pero no tienen nada que ver con el turismo interno sino con una demanda que corresponde a misioneros que vienen a la capital a hacer trámites o a consultas médicas, así como trabajadores esenciales que ingresan de otras provincias y necesitan de un lugar para pasar la noche pero que tienen lugar los días de semana.Cabe destacar que esto aún no está habilitado por la Provincia y la reapertura se limita a los fines de semana.“No tenemos ningún huésped pero sí tenemos consultas los días de la semana que tenemos que rechazar porque no se puede. Nos volvimos a dar de alta en Booking y otras plataformas así que creemos que el fin de semana que viene tendremos más novedades”, confió Ignacio Móttola, propietario del Hotel Vanderloo.Ignacio y Elizabeth Beuter abrieron el hotel en diciembre del año pasado y a los pocos meses tuvieron que cerrar por la pandemia. Tal es así que hasta el día de hoy tienen acumulada una deuda de 350 mil pesos de servicios e impuestos.Por su parte, Rodrigo Vicentín, conserje del Hotel Posadas, señaló que no recibieron ningún huésped aún y el mayor movimiento se generaría los días de semana.“Como no hay mucha demanda no se va a mover a todo el personal. Antes los fines de semana trabajábamos con muchas personas que llegaban de Brasil y provincias de la región y entre semana llegaba la gente que tenía que hacer trámites o que tenía turno con el médico”, consideró.Por su parte, Mariano Ruffini, de Cabañas Doralia de Oberá, dialogó con el programa Acá te lo Contamos y puntualizó: “Tuvimos varias consultas desde hace varias semanas, hay gente decidida y otra más cauta que se va a quedar en la casa como pasa siempre, pero la idea es que con la aprobación se genere el movimiento. Veníamos trabajando bien en el verano, teníamos muchas expectativas para este año pero pasó lo de la pandemia y tuvimos que reprogramar las reservas que existían, nosotros siempre tuvimos gente de Argentina, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y extranjeros por ahí de Paraguay, pero no de tan lejos”.Además, hubo alojamientos que decidieron no abrir en esta prueba piloto porque lo consideraron inviable.Son numerosos los atractivos turísticos que abrieron sus puertas para lo que es el primer fin de semana del turismo interno en la provincia. Los parques provinciales y reducciones -a excepción de San Ignacio que mantiene 300-, pueden recibir hasta 500 personas por día.La salvedad en esta oportunidad la tiene el Parque Nacional Iguazú que ya no tiene cupos para visitarla porque se agotaron el lunes. No obstante, la localidad abrirá otros atractivos que quienes lleguen de los otros municipios pueden visitar. (ver Atractivos…)Cabe destacar que para viajar se debe presentar, sin excepción, el pasaporte digital que otorga la aplicación Misiones digital. Tienen que tener en cuenta las recomendaciones del distanciamiento, el uso de alcohol en gel y barbijo al ingresar a los espacios comunes.