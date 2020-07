Un camionero y su padre, dos nuevos positivos de Covid-19 en Misiones

Sábado 25 de julio de 2020

Actualmente en la provincia hay 1.127 personas cumpliendo con el aislamiento domiciliario, período que dura 14 días continuos, mientras que otras 9.798 ya culminaron este período.





En cifra 3 Es la cantidad de activos de Covid-19 que tiene actualmente la provincia: el prefecturiano de 21 años y el camionero y su padre que fueron confirmados ayer.





Desplazaron a funcionaria de salud de zona Sur La médica Graciela Mirín Krieger fue quitada de su cargo como Jefa de zona Sur de Salud del Ministerio de Salud Pública luego de publicar en su propio Facebook imágenes de una fiesta por el Día del Amigo dentro de las instalaciones del predio que alquila la cartera sanitaria provincial sobre la colectora de la Avenida Corti en la ciudad de Leandro N. Alem. El ministro de Salud, Oscar Alarcón, dejó sin efecto la Resolución 1222 que el 29 de junio de 2010 le asignaba la función a Krieger y nombró en forma interina para que se haga cargo al Subsecretario de Salud de la provincia, Héctor Proeza.

El gobierno de Misiones informó a través del parte epidemiológico emitido por Salud Pública que la provincia sumó dos nuevos casos de coronavirus. Se trata de un joven camionero de 36 años y su padre, un albañil de 61 años. Así, el total de infectados en la tierra colorada ascendió a 44 y ahora son tres los casos activos.Según detallaron las autoridades sanitarias, el joven camionero se encuentra asintomático y externado. En tanto, el paciente de 61 años se encuentra internado en el Hospital de Fátima con diagnóstico de neumopatía y según confirmaron desde la cartera sanitaria, tiene “nexo epidemiológico establecido por contacto estrecho con familiar directo, camionero positivo Covid- 19”, es decir, fue su hijo quien lo contagió.“Está en sala común, sin asistencia de oxígeno y bajo cuidados terapéuticos. Es un paciente que no se ha complicado el cuadro, está estable. Él tuvo fiebre y entonces por la edad es mejor tenerlo controlado ahí. El hijo está en la casa aislado”, indicó a El Territorio Héctor Proeza, subsecretario de Salud Pública.Al ser consultado sobre dónde se contagió el joven camionero, Proeza indicó que aún es materia de investigación, pero estiman que fue a través de uno de sus hermanos, quien posee el mismo oficio, pero a diferencia de éste -que sólo hace repartos interprovinciales- se traslada a Buenos Aires constantemente.“Lo que nosotros creemos es que el único que salió de la provincia es este hijo que va y viene en su viaje habitual, ellos tuvieron una reunión familiar y creemos que él contagió a su hermano y éste a su padre. Porque el otro que es camionero no sale de la provincia, es repartidor de acá”, explicó Proeza.Y agregó: “Lo vamos a esperar en Centinela, ya estamos en contacto con él y está avisado que llega al paso y le hacemos el hisopado. Se habló con la empresa para la que trabaja, además la policía lo tiene monitoreado y cuando llegue nos van a informar a nosotros para hacerle el hisopado”, aunque no especificó sobre la fecha de llegada.Asimismo, Proeza comentó que existe un tercer hermano, a quien ayer en horas de la tarde fueron a buscar con una ambulancia para hisoparlo en Fátima, dado que según afirmó, se negó a hacerse el test por voluntad propia.En este sentido, explicó que ayer se testeó además a la esposa del hombre de 61 años y a una sobrina y que en total serían cuatro los aislados. Al parecer, la alerta llegó por parte de esta chica, una oficial de policía que forma parte del cuerpo de bomberos de Garupá y es la sobrina del hombre de 61 años, información que se dio a conocer a través de un comunicado de la institución.Según el relato de la joven, el día lunes su tío acudió al Hospital Madariaga debido a que presentaba síntomas febriles, desde donde fue trasladado al hospital de Fátima donde finalmente se le practicó el hisopado que dio positivo por covid-19 y donde se encuentra internado actualmente.Además, la joven mencionó que mientras se encontraba en su día de franco, tuvo contacto directo con su tío ya que él se encontraba realizando trabajos de albañilería en su domicilio. Ante este panorama, se le practicó un hisopado a la policía en cuestión, y a otros tres familiares más, quienes aguardan resultados mientras se encuentran aislados en sus respectivos domicilios.Según trascendió, el municipio de Garupá no dará marcha atrás en la flexibilización de la cuarentena debido a que el caso se dio de manera intrafamiliar. “Seguimos instando al distanciamiento social, a que la gente siga usando barbijos y alcohol en gel y que entiendan que esto no terminó todavía y va para largo”, manifestó a este medio el intendente de Garupá, Luis Ripoll.El pasado martes se había confirmado el caso número 42, un joven de 21 años que se desempeña en la Prefectura Naval Argentina en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, quien llegó a la tierra colorada haciendo uso de su licencia anual y justificó su ingreso por tener domicilio en San Ignacio, de donde es oriundo.Ahora, con estos dos nuevos casos, Misiones mantiene tres activos de la enfermedad y 44 registrados hasta el momento. Del total, 38 personas lograron superar la enfermedad y otras tres fallecieron.Además, ayer se descartaron 37 casos con nexo epidemiológico estudiado y establecido, por lo que el total de descartados ascendió a 1.888; en tanto que los desestimados por interrogatorio clínico y epidemiológico son 91.