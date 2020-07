“Esto es una prueba, aún no volvió el turismo en Misiones”

Sábado 25 de julio de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

“Representa un día muy esperado para nosotros y de alguna manera empieza a abrirse un anillo más dentro de la actividad turística”, dijo el ministro de Turismo, José María Arrúa. “Debemos aclarar que no es que vuelve el turismo, sino que son dos semanas de prueba piloto y en función de ello después se hará la evaluación para ver cuándo es posible el regreso de la actividad turística de manera permanente”, acotó durante la entrevista en Meta Data, el programa político del diario El Territorio que se emite los viernes a las 21 por Somos Misiones.Se suma la posibilidad de pernoctar, que hasta el jueves estaba prohibido. Esto se añade a otras actividades del sector, como el caso de la gastronomía, los atractivos turísticos para los locales y que ahora se amplía para los misioneros. Hay que recordar que los días viernes, sábados y domingos serán los alojamientos con fines turísticos. De lunes a jueves podrán permanecer alojados los viajantes, profesionales que no tenían disponibles un lugar y que son exceptuados del decreto de necesidad y urgencia.De esta manera se atiende la demanda que tenía ese sector y de alguna manera comienza la nueva normalidad como se conoce en el mundo. Con el turismo estamos en estas dos semanas con esta propuesta para que los misioneros puedan viajar con sus propios vehículos. Ello teniendo en cuenta que el turismo tiene cuatro patas sobre las cuales trabajamos siempre: la gastronomía, los atractivos turísticos, ahora la hotelería y nos falta la última pata que es el transporte de pasajeros de media distancia. Esperamos de aquí a dos semanas hacer los ensayos y las pruebas para ver cómo es el flujo de gente en cuanto al movimiento y poder sumar, cuando la epidemiología así lo permita, al trasporte.El ejercicio es el siguiente. Deben ingresar a la aplicación Misiones digital, hacer el autotest. Luego se pasa al menú para acceder a otras actividades, como el turismo Misiones, se autoriza esa actividad y se accede a un código QR que es el pasaporte digital para salir de un lugar y trasladarse a otro destino. En los controles realizados por la Policía, Gendarmería o Prefectura se podrá exhibir la aplicación que a su vez será escaneada y permitirá el paso porque es una actividad autorizada. Al llegar al alojamiento, sea lodge, cabaña u hotel, se realizará similar procedimiento por parte de la recepción. Se determina el punto de residencia y la condición de salud, como se deberá hacer mediante autotest para determinar las condiciones de salud tras el retorno, además de dejar constancia el regreso al lugar de origen.Nos permite tener registro en cuanto a saber cuándo ingresó esa persona y cuándo volvió a su ciudad. Y sirve en caso de tener un caso o un brote, verificar la situación por donde anduvo esta persona; hacer los relevamientos en los demás alojamientos cercanos, conocer la cantidad de alojados y saber de dónde vinieron en calidad de visitantes. Esto nos permite tener un mapeo epidemiológico para saber dónde rastrear, saber a quién hacer el test, a quien ponerlo en aislamiento. Todo esto lo irá definiendo el Comité de Crisis. Por eso pedimos que los misioneros se muevan con esa aplicación en caso de que tengamos algún episodio. Es importante el cuidado personal en el uso del barbijo, el alcohol en gel y distanciamiento social y demás medidas. Todo esto debe incorporarse de manera natural. Además es importante destacar que en Misiones es ley el uso obligatorio de barbijo y también el test negativo para ingresar a Misiones. Esperamos que con estas previsiones todo fluya con normalidad, pero aún no queremos generar expectativa de que ya está, que salimos. Muy por el contrario, cada paso que damos lo estamos haciendo de una manera muy prudente y responsable ante la amenaza del Covid-19.El Duty está en zona de frontera y hoy la frontera está cerrada. Por ahora, en ese caso particular no se abre. En Iguazú -caso visita a Cataratas-, este fin de semana es solamente para los locales, donde quedó en un cupo de 200 personas. Y el próximo fin de semana sí, pretendemos elevar ese cupo a 500 personas que incluirá a visitantes de otros municipios de la provincia. Durante la semana seguramente estaremos informando cuál es el número para que se puedan comunicar y sacar el turno (en referencia a la próxima semana).Nosotros ya hemos autorizado los atractivos turísticos administrados por la provincia la semana pasada, focalizados en principio para los pobladores locales. Ahora, lo que tienen que hacer los municipios es adherirse. Escuchaba a la gente de Jardín América que también tiene previsto habilitar el Salto Tabay, los de Montecarlo el laberinto vegetal ubicado en el parque Juan Vortisch y de esta manera cada municipio irá habilitando atractivos y sumando atractivos para quienes deseen viajar.Exactamente. La idea es que los dos fines de semanas tengan los mismos formatos. Un poco lo que estamos es tratando de ajustar para el primer momento turístico importante que va a tener el sector con el próximo fin de semana largo, que es el 17 de agosto. Es para cuando estimamos habrá más movimientos y muchos más hoteles a disposición de los misioneros y en base a esta experiencia seguramente las ofertas acordes, para ir tomando confianza. Es importante que los hoteles también suban tanto sus promociones como también el sistema de bioseguridad y espacios sanitizados para devolver confianza a los viajeros.