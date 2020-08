Wellbach sugirió un salvataje a empresas ligadas al turismo

Sábado 15 de agosto de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Ir al rescate de las empresas vinculadas al turismo y reglamentar el artículo 10 de la Ley Pyme, representan dos objetivos prioritarios planteados por el diputado nacional Ricardo Wellbach, presidente del Bloque Misionerista en la Cámara baja.Ambos aspectos están en pleno debate dentro y fuera de la provincia, agregado al beneficio que genera a Misiones que se mantenga la frontera cerrada como seguirá ocurriendo a partir de la extensión de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno de Alberto Fernández.El legislador, perteneciente a la renovación, respecto a la situación de turismo, afirmó que viene hablando tanto con el ministro de Turismo de la Nación como también con integrantes del Senado, que el último jueves dieron media sanción a un proyecto para asistir al sector.“Creemos que podemos hacer algunos aportes, sobre todo en cuestiones impositivas para algunos sectores”, dijo el legislador ayer en diálogo con el programa de radio Acá te lo contamos por Radioactiva.Planteó que se debe pensar en la situación actual y el próximo escenario, en el que hay esperanza con la vacuna que se producirá en el país, aunque no será de manera inmediata.“Entonces, mientras no tengamos la vacuna, tenemos que controlar el escenario de la pandemia tal como lo venimos haciendo”.Allí planteó la necesidad de “pensar en el salvataje de las empresas y no en la generación de dinero”.Recordó que si bien “en Misiones hemos tenido buenas experiencias con el turismo interno, como los últimos fines de semana”, pero que ello genera muy poco “porque en la provincia no vivimos del turismo interno”.Ante tal escenario, consideró necesario salir a defender a las empresas, por ejemplo, sosteniendo el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que se extiende hasta fin de año. “Es muy poco tiempo, debemos extender un poco más”, consideró, además de plantear la necesidad de revisar las cuestiones de aportes patronales y extender los plazos impositivos.Ello tras evaluar como poco probable que arranque el turismo en breve ni en verano. “Creo que debemos trabajar con un salvataje más intenso”, dijo, además de entender que el Ejecutivo nacional tendrá que hacer “algunos aportes desde del Ministerio de Turismo”.Sobre la posición de Misiones de reclamar un tratamiento impositivo preferencial solicitado, tanto por el gobierno de la provincia como de los empresarios de la provincia, indicó: “Coincido, porque esta es una lucha de los misioneros. Es lo que debe entenderse como un verdadero federalismo, de entender las realidades de cada lugar”.Recordó que el gobierno de la provincia conserva -por ahora-la postura de mantener la frontera cerrada, “que es temporario y tenemos que conseguir la reglamentación del artículo 10, que nos permitiría tener una diferenciación y ponernos en igualdad de condiciones con los países limítrofes”.Recordó que Brasil tiene las ‘lojas francas’ y Paraguay un nivel impositivo más bajo, por lo que resulta difícil para los comerciantes de Misiones competir en tales circunstancias. “Es la razón por la que nuestros comercios trabajan en inferioridad de condiciones”.Observó que antes de que se abra la pandemia, se debe conseguir que se reglamente el artículo 10 de la Ley Pyme, que contempla rebajas de impuestos como el IVA, que permitiría tener un mayor de nivel de competitividad.A su vez, se mostró confiado en que la citada reglamentación en el actual contexto es posible. “Tenemos los números para mostrar. Antes teníamos razón, pero sólo se mostraban los números negativos del impacto, ahora podemos mostrar los números positivos de un cierre de frontera, a pesar de que el consumo está retraído por la pandemia”, afirmó el legislador nacional.Destacó, a su vez, la importancia de la circulación de estos recursos dentro de la provincia ya que dinamiza la economía, cosa que no ocurre cuando se hacen compras fuera del país.La Ley Pyme 27.264 fue aprobada por el Senado de la Nación en 2016 y reglamentada en forma posterior, pero no así su artículo 10, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a establecer medidas concretas para las zonas de frontera a fin de beneficiar a los comerciantes, en especial las pequeñas y medianas empresas.El pedido volvió a plantearse con fuerza, viendo los beneficios que genera a Misiones el bloqueo temporal de la frontera.