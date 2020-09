Trabajadores de la justicia en Misiones se suman a los que reclaman mejoras salariales - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020 | 21:00hs.

Pero recalcaba que otros trabajan en negro en diferentes turnos para llegar a fin de mes, "hay compañeros que no llevan a sus hijos a comedores, pero es porque tiene un trabajo por la tarde en negro, con toda la consecuencia que eso conlleva, porque no pueden reclamar por ese trabajo por falta de herramientas jurídicas y ser trabajo en negro". El trabajador de menor categoría en la justicia, gana un sueldo de 23.000 pesos, explican. Pero, no solamente es un reclamo salarial lo que llevan adelante, tienen otros puntos para discutir, "además de lo salarial, los reclamos son por lo edilicio y falta de ART", denunció. También aseguró que "se crean cargos para acomodar familiares".



Los trabajadores del sector judicial de Misiones se movilizan para solicitar mejoras salariales, ya que consideran que la situación por la que atraviesan es delicada. Estos tienen como objetivo central llegar a que "ningún trabajador del sector cobre por debajo de la canasta familiar", afirman.Luis Oudin, integrante del gremio Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, habló con el programa Cuentas Claras por La Radio de Oberá y comentó que están solicitando al Poder Judicial "formalmente un 56 por ciento de aumento para los trabajadores administrativos y de maestranza, pero lo que vamos a pelear es que ningún trabajador cobre por debajo de la canasta básica familiar y a partir de allí trabajar con el porcentaje de las categorías más bajas", empezó explicando.Este martes realizarán una manifestación en Posadas y la concentración será a las 12:15 en la vereda del Palacio de Justicia, con la itención de que las autoridades del Poder Judicial los escuchen. Lo harán "respetando el distanciamiento, usando el barbijo, y será una convocatoria multitudinaria de los trabajadores de la justicia de toda la provincia", explicó. Por el momento lo que definieron es que habrá marcha y concentración en horarios laborales que no afecte al trabajo y después se verá que definen sobre los pasos a seguir en la lucha."Nuestra situación es desesperante, lastimosamente tenemos compañeros que se ven obligados a llevar a sus hijos a comedores comunitarios porque no le pueden dar toda la comida del mes, eso marca claramente que hay una necesidad real y el superior está haciendo oídos sordos, cortando el dialogo con nosotros", manifestaba Oudin."En la justicia está todo mal, por negligencia de los superiores y estamos mal, nos urge el aumento salarial, como todos los trabajadores públicos de la provincia", finalizó el referente del gremio judicial.