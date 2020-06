Torres: "Muchos inquilinos manifiestan el problema de no poder pagar los alquileres"

Martes 9 de junio de 2020 | 12:15hs.

Casi la mitad de los inquilinos de todo el país tiene problemas para pagar el alquiler durante el mes de junio. El dato surge de una encuesta realizada por la organización Inquilinos Agrupados entre 3.000 personas que alquilan en todo el país: el 49% manifestó que no podrá pagar el alquiler de junio.











"La situación a partir de ahora va a ser, creemos, distinta por la apertura comercial que se está dando paulatinamente. Quedó el mes de marzo a medias, abril y mayo muy para atrás y esperemos que a partir de ahora con esta nueva fase de apertura, las cosas comiencen a cambiar, en ese sentido vamos a tener una ventaja con respecto a lo que es Buenos Aires, Chaco o Córdoba", aclaró.





En relación a la provincia de Misiones no existen estadísticas específicas pero las estimaciones serían las mismas que a nivel nacional, según consideró Torres, quien además agregó que, "no es una encuesta o proyección para decir que es un porcentaje a nivel país pero calculamos que no están muy errados por la cantidad de llamados que hemos tenido nosotros acá en relación a qué pasaba si no podían pagar, cómo podían hacerlo o si los podían desalojar, sobre eso teníamos muchas consultas".





"Hay un DNU que está vigente que hasta septiembre no pueden haber desalojos, aumento en los alquileres y entonces sobre eso tratamos de asesorar a la gente porque pueden haber incomprensiones por parte de propietarios o venta por inmobiliarias que no estaban agiornados al cobro electrónico, eso en principio costó y ahora están quedando aquellos que quedaron debiendo dos meses de alquiler que van a tener que encontrar alguna forma con algún préstamo a tasa cero con ayuda del Gobierno o financiar la deuda para que no les quede el problema teniendo en cuenta la apertura y no que se vuelva atrás con las medidas de prevención que genera la caída otra vez del mercado", sostuvo.





A continuación destacó que a la Asociación llegan consultas diversas partes, "incluso de propietarios de bienes de rentas que tienen a sus inquilinos y no saben cómo accionar ante estas medidas, cómo seguir o que alquilan de forma particular y se vieron afectados por esta situación ya que no podían cobrar lo adeudado".





"Hay que recordar que no pueden haber desalojos por incumplimiento de pagos hasta el 30 de septiembre pero esto tiene que estar justificado, se habla de casos de monotributistas, prestadores de servicios, pequeños comerciantes, gente que realmente les afecta la cuarentena y no pueden haber aumentos y lo que más recomendamos es de un acuerdo con los propietarios para financiar la deuda para que no se tengan que esperar nuevas medidas para ayudar a afrontar estos inconvenientes", finalizó.





