La poesía que resiste intrépida a los vaivenes del agitado verano

miércoles 10 de enero de 2024 | 18:32hs.

“Nada está dicho, todo está por decirse. La poesía no existe dice Boni, y es así, la poesía se hace hasta cuando se la lee. La poesía no puede ser más que la libertad de las ideas que juegan entre ellas y se transforman en otra cosa... en otros sentidos... sensaciones...Nos muestra que no puede haber una sola forma de ver el mundo... la poesía es la búsqueda desesperada de un nuevo lenguaje”, anunció Rubén Iturriaga, posadeño que hace dos décadas reside en la ciudad de Córdoba. Junto al Club No Atlético Macedonio Fernández llegó esta semana a su tierra natal, para desplegar una propuesta estética, poética narrativa diferente en Poesía de Miércoles.

Profesor de filosofía y teatro, encontró en la pandemia el podcast como vía de expresión. “En el 2022 surgió Un Pez Amarillo, una especie de fanzine sonoro, un collage radiofónico de literatura con el que comienzo a meterme y conocer más el mundo literario de Córdoba del que todavía sé muy poco...”, relató el poeta. Y ese proyecto fue el que lo cruzó con el Club No Atlético Macedonio Fernández y sus fundadores: Federico Fantasía Fernández y Boni, con quienes actualmente gira por el NEA.

Con una conformación, espíritu y norte similar a Poesía de Miércoles, el Club No Atlético Macedonio Fernández busca expandir los límites de la poesía y retratar un pedacito de alma de quienes habitan estos suelos.

Así, música de frecuencia fantasía y poesías propias de sus integrantes, despliegan hoy en la peña Misionero y Guaraní su show Intrépido catálogo de lo inaudito.

“Para mí la poesía tiene que ver con el juego libre de la imaginación, las palabras y el sentido. Donde entran lógicas que muy poco tienen que ver con la razón de esta realidad, por el contrario se busca describir en un descubrir otras realidades posibles, otros sentidos”, entendió Rubén.

Además de los invitados especiales -que desembarcan de Córdoba y siguen su camino hacia Asunción- esta edición 31 de la cita que ya cumplió 10 años en la capital misionera y que más allá de su vigencia se destaca internacionalmente por su calidad mientras conserva el ánimo de nicho cálido y cercano, reúne a Lucía Perez Campos, una de sus fundadoras y host, a Germán Lorenzo Robert y Huertoh, entre otros poetas amigos.

El micrófono siempre abierto, también permite nuevas revelaciones que van abultando la masa crítica de escritores que se animan a enunciar sus versos en voz alta.

“Nada está dicho, todo está por decirse”, resume Iturriaga.