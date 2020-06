Suspendieron la operación a la que se iba a someter Michael Schumacher

Sábado 13 de junio de 2020 | 10:40hs.

El heptacampeón mundial de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, no será operado en pos de regenerar su sistema nervioso, hasta que culmine la pandemia de coronavirus.Según el periódico inglés The Guardian, Schumacher debe ir a cirugía, pero no en un contexto de salud tan arriesgado como el actual.El pasado miércoles la prensa italiana reveló que el campeón mundial iba a ser operado como parte de su tratamiento con células madre con el objetivo de regenerar su sistema nervioso.El neurocirujano italiano Nicola Acciari señaló que el expiloto de Ferrari sufre de atrofia muscular y osteoporosis, pero la pandemia de Covid-19 retrasará la operación.El diario británico indica que la familia de Schumacher no lo hospitalizará mientras persista el riesgo de contagio de coronavirus y recién lo harán cuando la crisis sanitaria haya terminado.La familia Schumacher, fiel a su línea de conducta, se negó a comentar esta nueva información sobre el estado de salud del ex piloto que hoy tiene 51 años y que fue víctima de un grave accidente de esquí en 2013.Desde su accidente en diciembre de 2013 el ex piloto recibe diferentes tratamientos médicos pero poco se conoce sobre su verdadero estado físico.Schumacher es el piloto más ganador de la Fórmula 1 con siete títulos, 91 victorias,158 podios, 68 pole positions y 77 record de vuelta.