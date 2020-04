Sindicatos priorizan mantener empleos y el pago de los salarios completos

Domingo 26 de abril de 2020

Por Vctor Pirisvpiris@elterritorio.com.ar

Bancos hacia la normalidad El secretario general del Sindicato de Trabajadores Bancarios en Misiones, José Luis Ruiz Moreno, proyectó que en mayo la atención en los bancos estaría completamente normalizada.

En tanto que comentó que los protocolos de sanidad se mantendrán para el cuidado de los trabajadores.

“Se ha tendido a normalizar la atención, todo lo que sea préstamos, renovación de descubierto, renovación de cheques, ya se atiende. Queda pendiente la atención por ventanilla para el pago de servicios, pero creo que a lo sumo, en dos semanas más se atenderá todo con normalidad y cumpliendo con los protocolos sanitarios ”, comentó.

Recordó que hoy en la atención de cualquier banco “hay más control sanitario, se cuidan las distancias entre personas. En el banco Nación los clientes se van a encontrar con una mampara transparente que separa a los empleados. Son normas de seguridad que se exigen desde el Ministerio de Salud a través del Banco Central y que los bancos aplicaron para extremar las medidas de seguridad al máximo”, explicó a El Territorio.



Representantes de diversos sindicatos destacaron la prioridad de mantener las fuentes de trabajo en el medio de las restricciones que impuso la pandemia por el coronavirus en el mundo.Así, apuntaron a tener, en las próximas semanas, un mayor diálogo con diversas autoridades para asegurar el mantenimiento que los negocios requieren. Se coincidió en que el pago de salarios debe mantenerse en un 100% y se convocó a buscar alternativas para asegurar el pedido para tranquilidad de sus afiliados.“Estamos sumamente preocupados. Por un lado está muy lindo que todos nos quedemos en el interior de nuestras casas para cuidarnos. Pero hay sectores vulnerables, que viven del día a día y que si no generan su espacio laboral no comen. Creemos que ahí es donde debe estar el Estado Nacional y Provincial para asistir y que el alimento llegue a la familia del trabajador. Hoy hay sectores muy vulnerables donde no está llegando la ayuda”, comentó José Giménez, secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) Misiones.El líder sindical definió que, si bien el escenario es de una profunda crisis, no avalarán la quita de salarios como medida de ajuste. “La CGT Regional Misiones no avalará ninguna quita de salario o el pago de solamente el 50 por ciento de los ingresos. Entendemos que el gobierno nacional está ofreciendo un mecanismo para auxiliar a las empresas que no pueden hacer frente al pago de los trabajadores. Una parte la ofrece el Gobierno y la otra parte debe darla quien genera el empleo”.Enfatizó que mantener los empleos hoy debe ser una prioridad tanto para el gobierno como para los empresarios. “Si hoy el gobierno debe endeudarse para que las familias se puedan quedar en sus casas y cuidarse, lo debe hacer sin dudas. Debe endeudarse, porque debemos salir de esta, hay que priorizar la salud, muertos no servimos para nada. Tenemos que cuidarnos entre todos. Lo primero es que los trabajadores puedan mantener sus ingresos hasta que pase esto”, consideró.En tanto, recordó que“el gobierno ha manifestado que tiene sus puertas abiertas para que las empresas que se sientan perjudicadas puedan plantear su situación y acceder al beneficio del pago del 50% de los salarios de sus empleados. El otro 50% lo deben poner las empresas”.Advirtió además que saben “que hay empresas muy complicadas, pero deben acudir al gobierno nacional y al provincial para encontrar una solución. Y si consideran que no son escuchadas, aquí la CGT Misiones las va a recibir siempre. Y por lo menos las vamos a acompañar para trasmitirle a las autoridades la realidad de cada situación con los trabajadores”.Giménez consideró que en estos momentos es clave tener una correcta información de cómo afecta económicamente la crisis. Y así dijo que desde el sindicalismo aportarán datos sobre los trabajadores más necesitados en estos momentos. “El éxito de una gestión depende de la información correcta que se maneje. Desde la CGT Regional Misiones las autoridades van a tener el informe preciso donde hay mayor necesidad, donde no está llegando el alimento o hace falta asistencia en salud”, dijo.Por otra parte, desde el Centro de Empleados de Comercio se informó que hubo consultas en los últimos días sobre el trabajo que pueden hacer los afiliados. Así se apuntó la preocupación de tiendas de indumentaria y calzado para abrir y tener a su personal asistiendo pedidos.Desde el sindicato reconocieron que hasta ayer había mucha incertidumbre y la flexibilización de restricciones dependerá en principio de la apertura que contemple el presidente Alberto Fernández.“Varios trabajadores de tiendas de zapatos e indumentaria estuvieron llamando y consultando sobre si se les permitirá trabajar. Si pueden atender con puertas cerradas o no. Hay consultas, porque los empresarios les están pidiendo que vayan a trabajar a puertas cerradas. Pero en principio todo eso va a estar sujeto a lo que diga el presidente”, comentó Héctor Benigno Gómez, titular del sindicato mercantil.Sobre la posibilidad de reconocer suspensiones en algunos sectores del comercio, Gómez recordó que la baja de salarios no está siendo reconocida por el Ministerio de Trabajo. “Hay ciertos acuerdos que está haciendo la Federación de Empleados de Comercio con las grandes cadenas de electrodomésticos (y que contemplan suspensiones). Pero el Ministerio de Trabajo dijo que no va a permitir la disminución de salarios. Para eso están las ayudas del Estado, para que las empresas puedan pagar el salario”.Gómez recordó que para permitir una apertura al público los negocios deben tener el acompañamiento del gremio de los trabajadores empleados. Así también para acceder a los préstamos que se ofrecen para pagar parte del salario.“Creo que están dadas las condiciones para que las empresas accedan a las ayudas y puedan cumplir con esos trabajadores de actividades que fueron no esenciales durante estos días. Vamos a esperar lo que diga el presidente y ver cómo seguimos”, reiteró el sindicalista.Consultado por el comportamiento que están mostrando las empresas, Gómez apuntó a que hay situaciones difíciles. Pero instó a resguardar lo esencial que es el trabajo. “Estamos todos con una gran incertidumbre. Hay muchos inconvenientes. Algunas empresas están dando más vacaciones a sus empleados. Pero hasta el momento, no nos han anunciado sobre posibles cierres. De igual forma, el lunes (por mañana) empezamos una guardia para ir recibiendo la situación de los trabajadores”, explicó.