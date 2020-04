“Es como si nos hubiese arrasado un terremoto”

Domingo 26 de abril de 2020

El sector turístico es sin dudas el que más sufrió la paralización que implicó el aislamiento social preventivo y obligatorio ante el avance del coronavirus en el mundo. En diálogo con El Territorio, Patricia Vaca Durán, presidenta de la Federación Misionera de Cámaras de Turismo reconoció que mantener los emprendimientos y a sus empleados en los próximos meses pasó a ser su única meta. En tanto trabajan aceleradamente para difundir los protocolos para que la posibilidad de recibir turistas pueda concretarse, posiblemente hacia el mes de julio.“Para nosotros esta situación es un desastre total. Es como si nos hubiera golpeado un terremoto y arrasó con todo. Ninguno estaba preparado, fue de un día para el otro. Pensábamos que la enfermedad era algo muy lejano, que no nos iba a tocar, pero nos tocó muy rápido”, comentó la empresaria desde Puerto Iguazú.Recordó que para los alojamientos turísticos fue un golpe inesperado que dio por el suelo mucho trabajo e inversiones previas. “En nuestro caso, las empresas invierten constantemente en la actividad, cuidamos mucho la calidad de servicios, tenemos certificaciones internacionales. Ahora lo que nos apena es esta incertidumbre, no sabemos cuándo volveremos a recibir turistas”, relató. Agregó que “por lo pronto estamos haciendo reuniones permanentes, para que el sector pueda subsistir. Este apoyo que brindó el Estado Nacional en el aporte de salarios fue algo muy bueno, porque también a uno le permite seguir adelante. Sino directamente las empresas quebrarían. También todas las facilidades para el pago del servicio energético, hay que ver ahora también con los impuestos provinciales. Pero en general esas quitas son fundamentales para la subsistencia de las empresas”.Vaca Durán detalló que están elaborando un protocolo para asegurar el trabajo en el sector, junto con el Ministerio de Turismo. “Esto es algo que también nos los piden los operadores para que nos cuidemos todos. Hasta ahora, está previsto que los hoteles se abran en julio pero no lo sabemos con seguridad. Todo depende de cómo se vayan dando las cuestiones de salud”, explicó.Recordó que la gran mayoría del sector turístico en Misiones pagó la totalidad de salarios del mes de marzo. En tanto para el mes de abril se prevé un 50% (que sería cubierto con el aporte del gobierno nacional).“Por ahora lo que nos preocupa es cómo sobrevivir a esta crisis. Después habrá un tiempo para la recuperación y otros proyectos. El turismo es uno de los sectores que más rápido puede generar nuevos empleos. Pero ahora estamos preocupados por seguir con nuestra actividad”.