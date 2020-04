Misiones, entre las provincias que podrá ampliar actividades

Domingo 26 de abril de 2020





Para las provincias

Las actividades que siguen suspendidas en todo el país Dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades.

Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros.

Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado.

Actividades turísticas, apertura de parques, plazas y similares.

Las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros. El ingreso de los residentes continuará en los términos que sean compatibles con el control sanitario.

El transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, terrestre interurbano, entre jurisdicciones e internacional continúan sin autorización para funcionar.

Los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas o personas incluidas en los grupos en riesgo están dispensados de concurrir a sus puestos de trabajo.

Qué significa cada fase, según la OMS

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció ayer la extensión de la cuarentena y con ello, el inicio de la cuarta fase del aislamiento social preventivo y obligatorio que había comenzado tras el anuncio oficial, el 20 de marzo pasado.Ahora la Nación decidió prorrogar hasta el 10 de mayo con diferencias entre el interior del país y el área metropolitana, donde se concentra casi el 60% de los casos positivos de Covid-19 de todo el país, con una suba considerable en la última semana.Por tal razón, los grandes aglomerados urbanos son considerados lugares de mayor riesgo de transmisión del virus. Por este motivo, todos los aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes en el país seguirán cumpliendo las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio como lo hicieron hasta ahora. La novedad planteada son las salidas de esparcimiento para la población de hasta 1 hora en un radio de hasta 500 metros del domicilio, en el caso de los niños y niñas deberán ir acompañados por un mayor. Esta excepción es inclusive para grupos de riesgo, se informó oficialmente.En general, se mantendrán en resguardo los grupos en riesgo, que son los mayores de 60 años y personas con factores de riesgo, además de embarazadas.Alberto Fernández indicó que se incrementaron los casos en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Tierra de Fuego y Río Negro. Prometió prestarles “singular atención” al recordar que en estos momentos hay 3.780 positivos en el país y 185 fallecidos.Las autoridades provinciales resolverán vía protocolo volver a las actividades que serán controladas por la Nación. Sólo podrá salir a cumplir actividades el 50 por ciento de la población de estos distritos autorizados, y para ellos la administración nacional exige que el tiempo de duplicación de casos no puede ser menor de 15 días. El sistema de salud debe ser capaz de atender la potencial demanda. Evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área. El porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretende habilitar no puede superar el 50% y la zona no puede tener transmisión comunitaria.De no cumplirse algunos de estos puntos, la Nación podrá resolver dar marcha atrás con la decisión provincial.La extensión por dos semanas de la cuarentena, implicará para algunas provincias como Misiones, o como se plantea en forma local mayor focalización de actividades.Justamente ahora se dará paso a una etapa de cuarentena “focalizada” con la liberación de más actividades productivas y servicios.El gobernador Oscar Herrera Ahuad sostuvo que si Misiones continúa sin circulación viral se puede ir focalizando más actividades, que ahora recibió el aval de la Nación (ver páginas 4 y 5).Uno de los pedidos más recientes tiene que ver con el regreso de algunas actividades físicas al aire libre. Al respecto se presentó un protocolo para caminar, correr o andar en bicicleta y fue presentado al gobierno provincial, por parte de la Asociación Misionera de Ciencias Aplicadas al Deporte (Amicade). Por ahora, según la Nación, se permitirá salidas de hasta 500 metros fuera de los hogares.Antes de hacer el anuncio formal en la víspera, el presidente de la Nación Alberto Fernández recibió recomendaciones de los nueve expertos sanitarios del comité que lo asesora desde mediados de marzo. Y que le ratificaron con datos científicos por qué era necesario prolongar el aislamiento hasta el 10 de mayo.Además, el último viernes, mediante videoconferencia recibió el apoyo de todos los gobernadores para extender la medida.Desde aquel primer anuncio concretado por Alberto Fernández el pasado 19 de marzo, hasta ahora, representa que la Argentina ingresará a la cuarta fase, que durará hasta el 10 de mayo.Sobre esta nueva etapa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una nueva etapa para todos los países que presenten casos positivos de Covid-19. La cuarta fase es la etapa en la que se registra una segunda ola de contagios.Según la OMS, la fase 1 es la etapa de preparación. Las primeras medidas están orientadas al aislamiento de personas infectadas o que viajaron a zonas de riesgo y esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto. En este contexto, se definen protocolos y se determinaron los hospitales para atender a los casos.La fase 2 implica la contención. Es decir, esta fase pasa por identificar a aquellas personas que traen esta infección importada desde el extranjero y lograr una contención adecuada del virus. En este escenario, los ciudadanos deben implementar medidas que eviten que el virus se propague a nivel domiciliario, comunitario, a nivel de espacios colectivos y eso es con medidas básicas de higiene y al evitar las concentraciones.La fase 3 refleja el contagio comunitario. Una vez que se sobrepasan los casos contenidos y se conocen casos que no tienen relación con los pacientes importados, tiene lugar el contagio comunitario.En esta fase circula activamente el virus. Las instituciones médicas detectan y atienden los casos de la enfermedad, con el fin de mitigar los efectos. La atención de pacientes no graves es realizada de forma ambulatoria, es decir, no son internados en los hospitales, en tanto que los casos graves son atendidos en centros definidos.La fase 4, implica la transmisión sostenida. Esta fase es el escenario de los casos de transmisión comunitaria sostenidaEn este estadio, las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.Como se sabe, la rapidez con la que avanza el nuevo coronavirus desató una crisis sanitaria a nivel global por la gran cantidad de contagiados y miles de muertos en el mundo.