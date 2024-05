Temporal: pedían ayuda prendidos a un árbol y el intendente de Caá Yarí los rescató | El Territorio

viernes 03 de mayo de 2024 | 23:50hs.

La realidad golpeó en su máxima expresión. El diluvio que se hizo presente en la provincia, principalmente en zonas Sur y Centro, provocó el anegamiento de distintas rutas y sorprendió a los misioneros en ese momento se movilizaban.

En Caá Yarí se vivió un momento teñido de dramatismo el último jueves, cuando una pareja pedía auxilio sobre la ruta 225, sujeta de un árbol, y a la espera de alguna señal divina. El pedido llegó, como lo relató el “salvador”, el propio intendente de la localidad Gabriel Friedrich.

“No sé quiénes son, lo rescatamos al señor y la señora que estaban sujetándose del árbol, habían salido de la camioneta, el agua corría muchísimo”, recordó Friedrich sobre los primeros minutos de su accionar en el cual acudieron al lugar tras enterarse en un primer momento que la escena podría tener niños, lo que sumaba mayor tensión a la escena.

El alcalde de Caá Yarí relató sobre la pareja: “Me dijeron que fueron a vender a la zona de Alem y que la ruta 4 estaba cortada y buscaron en el GPS la 225 como más cercana y ahí se toparon (con el arroyo Mártires crecido). Fueron corajudos porque se metieron sin conocer, creyeron que pasaban”.

Contó que llegaron al lugar con uno de los empleados del municipio y que visualizó a la pareja sentada. Una vez a salvo, Friedrich se lanzó al agua para enganchar con una linga la camioneta en la cual la pareja posadeña se movilizaba, “tres veces reventó (la linga) y después llegó la máquina de la Municipalidad y enganchamos con una cadena… después sacó de cambio y estiramos la camioneta”.

Con la adrenalina a pleno por la situación de ese momento, el intendente reflexionó: “Así como llevó la camioneta me podía haber llevado a mí, porque era impresionante cómo corría el agua, cuando llegué a mi casa me puse a pensar, había más de un metro y la corriente era fuertísima; la verdad que cuando me largué, (el agua) me llevó enseguida debajo de la camioneta, intentaba enganchar, estaba con el agua hasta el cuello porque tenía que estar agachado, porque tenía que enganchar la linga y después la cadena”.

También fue crudo sobre qué vio apenas llegó al lugar. Subrayó que “estaban desesperados, no sé cuánto tiempo estaban sujetándose de un árbol para que no le lleve la corriente” y sentenció sobre lo ocurrido pasado el mediodía del jueves: “Tengo 43 años y nunca vi una cosa como la de ayer…”

El rescate fue sobre la ruta 225, por donde corre el arroyo Mártires, entre la localidad de Caá Yarí y la ruta 103. De forma previa se había acercado el sacerdote de la iglesia de Alem, quien también por el tiempo salió a recorrer las capillas de la zona. Sin embargo no pudo ayudar a la pareja. “Ingresaron pero quedaron sujetos en un árbol porque no pudieron avanzar”, relató el intendente Friedrich y cerró: “Lo importante fue que no se dañó el vehículo y que ellos están bien”.