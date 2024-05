Buscan a una menor que desapareció de su hogar el martes en Santo Tomé | El Territorio

Eliana Amarilla, madre de Iara (14), contó que su hija le pidió el martes a la tarde ir a la casa de su amiga a dormir, y desaparecieron las dos. La amiga volvió el miércoles, pero Iara aún no.

jueves 02 de mayo de 2024 | 16:15hs.

Imagen referencial. //Foto: República de Corrientes.

Haciendo un repaso minucioso de lo que fue la última vez que vio a su hija Iara (14 años), Eliana Amarilla describió que su niña es alta, flaca, morocha, pelo castaño claro, ojos marrones. "El martes a las 6 y 40 (18.40) volvió de la escuela (asiste al Anexo de la Escuela Normal), y me pidió para ir a la casa de su amiga Adriana (lindera con la Comisaría II en los barrios del Sur), a dormir allá. Le dije que sí porque el miércoles no tenían clases. Agarró la mochila del hermano, puso unas cosas, y eran las 7 y algo cuando se fue", recordó la madre en diálogo con una radio local.

"A las 2 de la madrugada, las dos vienen a casa (Centeno y Toranzos) y me piden para ocupar el celular porque no encontraban a la mamá de la otra nena. Vinieron a ocupar mi celular. Yo les reté porque no tendrían que andar así. Ocuparon el celular y se fueron. Desde ahí yo no supe más nada", agregó. Esa fue la última vez que la vió. Y el miércoles feriado aparece la madre de la amiga de Iara y le pregunta a Eliana si Adriana estaba en su casa. "Le digo 'pero cómo? No era que se fueron a dormir a su casa?', y me dice que su hija no apareció en toda la noche. Yo le dije que mi hija me dijo que se iba a dormir a la casa de su hija, pero ella me negó, incluso dijo que se iba a pasar el día a la casa de la suegra, y que si sabía algo de las chicas que le avise", contó.

La mamá de Iara realizó la denuncia formal en la Comisaría de la Mujer, "denuncié la desaparición de mi hija, como corresponde. Y estuve avisando a todo el mundo en las redes sociales, en WhatsApp, puse en mi estado la foto de mi hija". Agregó que en la Comisaría "me tomaron la denuncia, y me dijeron que me iban a tener al tanto, me pidieron mi número de WhatsApp para estar comunicados con ellos todo el tiempo".

Y el miércoles por la noche, a última hora, Eliana se entera, casi de casualidad, que la chica Adriana volvió a su casa. "Le pregunté a la madre por WhatsApp y me dijo 'mi hija ya volvió, ahora usted fíjese por su hija'". Enojada con esa respuesta, Eliana le dijo "señora usted no puede ser tan m… yo a usted le fui avisando paso por paso, a qué hora se fueron, qué llevaban puesto, todo, y usted me contesta así, de esa manera. Le obligué a la señora que me pase con la hija, porque tiene boca y puede hablar, que me diga dónde está mi hija, con quién, qué está haciendo".

A continuación, la hija, amiga de Iara, le manda un audio. "Me dice que resulta que Iara tiene un novio hace rato, que tiene 18 años, se llama Alejo M. y vive de la Comisaría II para abajo, frente a la cancha del barrio Tablada, una zona peligrosa donde hay una villa, me dijo. Toda esa información yo le pasé a la policía, los audios. Y ellos me dijeron que me quede quieta, que ellos iban a mandar patrullero y que me iban a tener al tanto de todo el movimiento".

Todo lo relatado ocurrió en la noche de ayer, miércoles. "De hoy, lo único que sé es que el chico (supuesto novio de Iara) rompió su celular discutiendo con la madre y los hermanos, y perdimos todo contacto con ellos, porque andan en la calle sin plata, sin celular, no sé nada", agregó. La madre de Iara dijo que "es la primera vez que me pasa esto, que se me desaparece mi hija".

Eliana, que es madre soltera de siete chicos, aseguró que tiene buena relación con su hija, que incluso tiene su quince años en julio, y que la niña le pidió plata para salir con las amigas, a comer y pasear, en vez de una fiesta.

"Ella siempre tiene permisos, va a tomar tereré a la plaza, tiene demasiada libertad, nunca se le niega nada. Parece que ese fue el problema, le di demasiada libertad", dijo autocrítica.

La foto de Iara invade los celulares y todas las redes sociales. Si alguien la ve puede comunicarse al 911, o al 3756 632229.