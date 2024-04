Asaltantes armados robaron una camioneta con agrotóxicos | El Territorio

El asalto ocurrió en el barrio Provincias Unidas, en cercanías del acceso a Bernardo de Irigoyen por ruta 101. El vehículo, una Amarok, apareció abandonado en Brasil

domingo 28 de abril de 2024 | 6:05hs.

La camioneta apareció abandonada en el interior de Barracao.

Una camioneta con agrotóxicos que en Bernardo de Irigoyen, fue recuperada en Brasil por efectivos policiales del vecino país. El vehículo fue abandonado sin la carga.



El Territorio pudo reconstruir que la denuncia fue realizada cerca de las 16 de este sábado por un joven de 21 años. Éste expresó que se movilizaba con una Volkswagen Amarok cargada con 45 bidones de agrotóxicos cuando fue abordado por un Chevrolet Astra en el ingreso a la localidad, en plena zona urbana del barrio Provincias Unidas.



El vehículo se interpuso en su camino en esta instancia el acompañante se bajó con un pasamontañas y un arma de fuego y se dirigió hacia él. Lo obligó a bajarse del rodado y en esa instancia ocupó su lugar. Los piratas del asfalto huyeron rápidamente por uno de los pasos clandestinos que abundan en ese lugar.



Mediante la constante comunicación con las fuerzas extranjeras los efectivos provinciales dieron aviso del hecho y esto permitió que una hora después el rodado robado fuera incautado. Fueron los efectivos de la Policía Militar de Barracao quienes lo hallaron en Linha Palmeirinha, en el interior del municipio.



El vehículo estaba cerrado sin el producto transportado ni las llaves.



El trasfondo

En 2022 El Territorio reveló los pormenores del contrabando de agrotóxicos a Brasil. Se trata de un negocio multimillonario que entonces registraba un incremento mayor al de la comercialización de vinos de primeras marcas.



Es que productos como el paraquat están prohibidos en Brasil desde el 2020. Por eso los agricultores brasileños, dadas las porosidades de la frontera, los adquieren de Argentina y también Paraguay, donde se puede comercializar libremente.



Según detalló Mark Tollemache (38), delegado de la Receita Federal (el equivalente a la Afip) de Dionísio Cerqueira, en una entrevista con El Territorio realizada en su oficina en abril del 2022, la movilización de este producto se da en pequeñas camionetas, que son para los productores de la zona o en grandes camiones, cantidades que son distribuidas en todo el estado de Paraná, San Pablo, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul.



Estos vehículos y camiones incautados se encuentran en el galpón de la fuerza y este medio fue testigo de cómo se acumulan. Incluso muchos de ellos no pueden ser manipulados por la peligrosidad que ello representa.



“En Argentina está prohibida la venta de ciertas concentraciones de estos productos, pero los contrabandistas los terminan mezclando en recipientes. Les sacan la etiqueta y dicen que es aceite para autos, por lo que le ponen colorantes negros en el producto para pasar por la fiscalización. Eso es un peligro mucho mayor, porque si alguien no lo sabe, puede tocarlo”, dijo el funcionario.



Otro hecho

En julio del 2022 un camión repleto de este producto fue asaltado por piratas del asfalto. Ocurrió en cercanías del denominado puente Banana, en jurisdicción de la localidad de Montecarlo. En julio del 2022 se incautó una carga robada valuada en 20 millones.

Los delincuentes se movilizaban en un automóvil rojo e interceptaron un camión Iveco con armas largas. El camionero, de 24 años, fue secuestrado y arrojado luego en una zona de vegetación con manos atadas y la cabeza tapada en Santiago de Liniers, según denunció. Recién pudo contactar con su familia en horas de la madrugada.



Mediante una rápida investigación la Policía de Misiones logró la ubicación del vehículo en un galpón de Pozo Azul y la recuperación de 17 mil litros del producto que estaba transportando.



Eran 969 bidones de 20 litros de herbicida valuados en 20 millones que ya habían sido acondicionados para ser quitados del lugar, mientras que el camión había sido camuflado con carpas entre dos construcciones.