Juan Rojas busca recuperar su bajo que le robaron del auto | El Territorio

El artista contó que el instrumento, que fue un regalo de su hermano, tiene un gran valor sentimental y es su herramienta de trabajo; se lo llevaron forzando el baúl de su vehículo

domingo 21 de abril de 2024 | 6:00hs.

Juan Rojas tocando su bajo en un concierto de Coyote Brown.

Músicos locales se unieron en una campaña de difusión con la intención de recuperar el bajo de Juan Rojas, integrante de la banda de rock local Coyote Brown.



El instrumento fue sustraído del auto del artista, cuyo baúl fue forzado por desconocidos cuando se encontraba estacionado en la calle frente a su casa y también se llevaron otras pertenencias.



“Ya hice la denuncia policial, el robo fue el jueves, primero me di cuenta que me faltaba el bajo que estaba en el asiento de atrás pero pensé que lo había dejado en casa y después me doy cuenta que habían forzado el baúl y que se llevaron un taladro también”, contó a El Territorio.



El músico tiene la esperanza de poder hallar su bajo, que tiene un gran valor sentimental además de ser su puente con el arte y su herramienta de trabajo. “Es un bajo que me regaló mi hermano Luciano, que es el vocalista de Coyote. Me lo regaló hace más de diez años y es el primer instrumento que tuve y con el que aprendí música, tiene algunas huellas propias de la vida del instrumento y del músico como abolladura y otras características que lo hacen muy distintivo”, describió el artista de 26 años que es oriundo de la norteña localidad de San Antonio pero reside en Posadas.



Se trata de un bajo Ibáñez Gio Soundgear Activo de cuatro cuerdas. “Es de color marrón, con un detalle por caída en la parte superior del cuerpo, tiene rota la tapa de la batería”, precisó.



“Es como un tesoro”

“Para mí es muy importante el bajo, es con el que estuve grabando mi parte de un nuevo demo que estamos haciendo con la banda, es el que me acompañó en cada proyecto musical que tuve. Yo hago música desde los 14 años, también estuve en la banda Tereré Addiction de San Antonio y en otros grupos”, relató.



El bajo se lo llevaron de calle Chubut casi Hungría, “fue enfrente de mi casa y por eso estamos pidiendo a los vecinos si alguien vio algo o también a todas las personas si ven que publican para vender un bajo que nos cuenten así podemos ver si es el mío, yo quiero recuperarlo porque para mí es como un tesoro y siempre dije que aunque me comprara otro instrumento de este bajo nunca me pensaba desprender, tiene un valor emotivo muy grande”.



Rojas agradeció el apoyo que tuvo del ámbito de la cultura y sobre todo de sus colegas de la música, que rápidamente compartieron en sus redes la campaña para dar con el bajo. “La verdad es algo triste toda esta situación porque además del valor sentimental, también es verdad que es el bajo con el que hago música, con el que trabajo y, por eso también quiero agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad que estoy recibiendo con la difusión y espero pronto tener buenas noticias para contar”.



Los Coyote Brown grabaron un video donde mostraron la felicidad del bajista tocando en vivo y pidieron a las personas que puedan dar pistas del instrumento perdido, que se comuniquen a las redes del grupo en Instagram @coyotebrownoficial, en Facebook/Coyote Brown y al WhatsApp al 376-4414133.