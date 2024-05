Encontraron sana y salva a la chica desaparecida en Santo Tomé | El Territorio

Tras 48 horas de angustia de la familia de Iara (14), finalmente en la noche del jueves dieron con ella. Se encuentra en buen estado de salud

viernes 03 de mayo de 2024 | 16:49hs.

Fuentes de la policía de Santo Tomé confirmaron que a las 19 del jueves 2 de mayo apareció sana y salva la adolescente Iara, de 14 años, que se encontraba desaparecida en esta ciudad desde el martes a la tarde.

Iara fue reportada como desaparecida hace más de 48 hrs por su madre, Eliana Amarilla, y finalmente fue encontrada en un domicilio particular alrededor de las 19 horas de este jueves.

Según trascendió, la menor estaba en casa de un familiar de un joven de 19 años, el joven señalado como novio de la menor, que la había llevado con él sin autorización de su progenitora. La justicia ya trabaja en el caso.

La desaparición

La madre de Iara, Eliana Amarilla, contó que el martes a las 18.40 su hija volvió de la escuela. Ella asiste al Anexo de la Escuela Normal, y le pidió para ir a la casa de su amiga Adriana, que vive en cercanías a la Comisaría II en los barrios del Sur, a dormir allá.

Eliana le dio permiso, ya que el miércoles no tenían clases. La menor agarró una mochila, puso unas cosas, y pasadas las 19 horas cuando se fue, contaba la madre.

“A las 2 de la madrugada, las dos vienen a casa (Centeno y Toranzos) y me piden para ocupar el celular porque no encontraban a la mamá de la otra nena. Vinieron a ocupar mi celular. Yo les reté porque no tendrían que andar así. Ocuparon el celular y se fueron. Desde ahí yo no supe más nada”, agregó. Esa fue la última vez que la vió.