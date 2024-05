Santo Tomé aguarda las primeras evacuaciones en 24 a 48 horas | El Territorio

El río Uruguay en el puerto local ya pisa los 10 metros, y continúa creciendo, por lo que esta mañana el Intendente Augusto Suaid se reunió con la Comisión de Defensa Civil y el Grupo de Emergencias para actuar en consecuencia

viernes 03 de mayo de 2024 | 16:46hs.

Todo pedido de evacuación o asistencia se centralizará en Bomberos Voluntarios, es decir, deberán llamar al 100. Las primeras evacuaciones serían en 24 a 48 horas, y se dispondrían, por el momento, un club deportivo y dos iglesias evangélicas.

Ante la crecida del río Uruguay se reunió este viernes el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal. El encuentro para diagramar las acciones se realizó en el despacho municipal con la presencia del Intendente Augusto Suaid y el Viceintendente, Carlos Farizano, además de autoridades de las fuerzas de seguridad, concejales, bomberos voluntarios, salud, seguridad vial y varias áreas municipales que siempre intervienen en estas ocasiones.

El río Uruguay en el puerto local crece a un ritmo de 10 Cm por hora y cerca del mediodía pasó los 9,62 metros, por lo que esta mañana el Intendente Augusto Suaid se reunió con autoridades de instituciones que integran el Centro de Operaciones para actuar en consecuencia.

“Todo pedido de evacuación o asistencia se centralizará en Bomberos Voluntarios, es decir, deberán llamar al 100. Las primeras evacuaciones serían en 24 a 48 horas, y se dispondrían, por el momento, un club deportivo y dos iglesias evangélicas como centros de evacuados”, manifestó el Intendente, al asegurar también que está en contacto con el gobierno provincial y autoridades de Defensa Civil de Corrientes.

Amplió que tuvieron una reunión en horas tempranas, para evaluar cómo viene la situación del río Uruguay, cómo se está comportando la represa Chapecó. “Comentaba el jefe de Prefectura sobre el repunte que tuvieron ayer en San Javier, y lo que viene proyectado para aguas abajo”, inició el jefe comunal.

Suaid dijo que el río, por estas horas, está 9,60 metros creciendo a 10 cm por hora, y ese fue el motivo de la reunión de hoy. “Estuvieron todas las instituciones y todas las áreas del Municipio, para hacer un plan de contingencia. Hemos decidido que todas las personas a evacuar deberán llamar al 100, se va a centralizar todo en Bomberos, y de ahí empezar a hacer las asistencias una por una. Estamos viendo la posibilidad de abrir tres centros de evacuados, entablamos comunicación con una institución deportiva y dos iglesias evangélicas para poder evacuar a la gente”, detalló.

Además, contó que “un equipo municipal está saliendo a la zona para avisar a las primeras familias a las que les llegará el agua. A los 12,50 o 13 metros ya tendremos las primeras familias, que será en 24 o 48 horas aproximadamente si el río se sigue comportando así, teniendo en cuenta que tenemos factores externos y factores internos que son las lluvias en toda la zona. El cambio climático produce que llueva con mucha intensidad en poco tiempo”.

Comentó que “en la zona de Río Grande do Sul han tenido serias complicaciones, ciudades han quedado bajo agua, y esto repercute aguas abajo con los afluentes del río Uruguay, y la represa Chapecó hasta ayer a la noche evacuaba 22 mil m³ por segundo, lo que nos da una alerta importante, ya que pasó de 2 mil a 22 mil, toda esa agua viene hacia abajo”, situación que preocupa a los santotomeños.

Continuó: “Estamos coordinando, estamos atentos haciendo un plan de contingencia. Estuvimos con Defensa Civil, con Acción Social, con Obras Públicas, el grupo de emergencia municipal, bomberos voluntarios, Policía, Hospital y todas las fuerzas, para empezar a trabajar en lo que se viene.

Según las proyecciones que estamos analizando, no llegaríamos a una situación extrema, salvo que se complique en los días que vienen. Hay que esperar 48 y 72 horas, ver cómo se comporta (el río), no solamente en la zona porque tendremos lluvia prácticamente toda la semana que viene, sino ver qué ocurre aguas arriba”.

En relación a las rutas, tanto la Provincial 94 como la Nacional 14, Suaid dijo que “a los 14 metros, 14,50 metros, estamos en la cota de que se corte la (Ruta Provincial) 94, estamos viendo los caminos alternativos que ya están preparados como el Cerrillo y en otro sector de la ciudad por Puerto Torres. Estamos monitoreando y poniendo en condiciones todo esto por si llega a ocurrir. Somos optimistas de que no vamos a llegar a esta situación, pero somos precavidos, en caso de que se llegue por factores climáticos, en poder evacuar a las personas”.

Aclaró que “siempre cuando uno proyecta algo se tiene que plantear el peor escenario, para que después no empiecen a ocurrir cosas imprevistas. Así ya se tiene armado todo el equipo para el caso de que suceda, y si no sucede, se optimizan los recursos y no se trabaja imprevistamente. Y según las proyecciones que tenemos, no vamos a llegar a cortar la Ruta 14. Esto no quiere decir que en estos días se vaya complicando y la situación cambie”.

Con provincia

Afirmó que en la mañana se comunicó con el Gobernador Gustavo Valdés, y con el Ministro de Seguridad. También se contactaría en la jornada de hoy con el Ministro de desarrollo Social, “para el caso de asistencias a familias vulnerables, y con el Gobernador para ver si podemos habilitar también el Automóvil Club Argentino”.

“Temprano hablé con el director de Defensa Civil de la provincia, que nos comunica todos los días la situación del Río Uruguay a todos los intendentes, cómo se va comportando, y ya estamos armando el plan de contingencia”.

Añadió que “con el Ejército también se van a establecer vínculos por el tema de la comida, en caso de que se necesite. Obviamente con la provincia se tiene que trabajar coordinadamente”.

Reflexionó que es una situación que no es ajena al santotomeño, y que “requiere la atención del Municipio, desde la alimentación, la salud, desde lo habitacional, después tienen que volver a sus casas, hay que fumigar, hay que limpiar, es un trabajo importante el que se realiza y por suerte tenemos un equipo conformado, y estamos trabajando en equipo con todas las instituciones”.