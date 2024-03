Estudiantes de la Unam realizaron olla popular pidiendo apertura del comedor escolar

miércoles 20 de marzo de 2024 | 18:29hs.

Estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) llevaron a cabo una olla popular a fin de visibilizar y reforzar el reclamo de la reapertura del comedor escolar. “Reclamamos la apertura inmediata del comedor universitario, sin restricciones ni aranceles para todos los estudiantes regulares”, dijo Lucas Ruiz Moreno.

“Al mismo tiempo exigimos mejores condiciones en los albergues universitarios; son los dos reclamos puntuales”, dijo el estudiante e integrante del consejo estudiantil. Indicó que “nunca el comedor estuvo cerrado en esta época del año”.

Añadió que no contar con el comedor escolar habilitado, “muchos de nuestros compañeros no vinieron de sus pueblos porque no se les garantiza el plato de comida. Otros compañeros se pusieron a trabajar, muchos de ellos abandonando sus estudios o dedicando pocas horas al estudio, para garantizar la olla de todos los días; otros están comiendo una vez al día”. Por ello, insistió que el comedor para muchísimos estudiantes “es el único plato de comida”.

En cuanto a quienes dependen diariamente del comedor, indicó que son más de mil estudiantes en Posadas y unos cinco mil en Misiones. “En otros lugares ya está arancelado el comedor. Solamente en Posadas no está arancelado”. Afirmó que por ahora nada se oficializó sobre la reapertura del comedor. Entre los afectados también se encuentran los aproximadamente 150 estudiantes alojados en el campus universitario.

“Como todos sabemos se congeló el presupuesto universitario y esto implica un golpe de aniquilamiento a la educación superior, a la educación universitaria”, concluyó Moreno.