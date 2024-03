Caso Jésica Galeano: “No hay formas de que él haya disparado, fue un suicidio”

martes 19 de marzo de 2024 | 16:45hs.

El 12 de marzo del año pasado un trágico episodio tuvo lugar en una vivienda del barrio Cocomarola Oeste de Posadas. Allí, en el asiento de acompañante de un Volkswagen Bora, yacía sin vida y con un disparo en la cabeza la gendarme formoseña Jésica Galeano (31).

En un primer momento se trazó la hipotesis de que se trataba de un suicidio, pero con el correr de las horas, y en base a distintas pruebas recolectadas en la escena, esta posibilidad se fue debilitando. Entonces la lupa se posó en el concubino de la mujer y también gendarme, Horacio Daniel Balbuena (36), quien se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria 8 como único sospechoso de femicidio.

Como informó este medio, en diciembre del año pasado la Cámara de Apelaciones de Misiones confirmó la prisión preventiva impuesta por el Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del juez Miguel Mattos. De esta manera, se confirmó todo lo actuado hasta el momento por el magistrado, por lo que todo indica que el imputado esperará el juicio tras las rejas.

En ese marco, luego de varios meses, en la última semana Balbuena redactó una carta en la que rechaza con vehemencia las acusaciones en su contra y arremete contra lo que él describe como irregularidades en el proceso judicial. Ante esto, familiares del hombre también salieron a reclamar por justicia, asegurando que el imputado por el crimen de Galeano es inocente.

“Nosotros tenemos varias pruebas. Están todas las pruebas, creo yo, a favor de él”, expresó Silvio Balbuena, hermano del imputado, en comunicación con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7.

En esa línea, Silvio alegó que una de las pruebas es el resultado de la parafina, de la cual refirió que “una persona que realiza el disparo con arma de fuego tiene que tener plomo, bario y antimonio. A mi hermano solo le encontraron antimonio”, agregando que “el equipo de Cuerpo Médico Forense, en el informe dice que no es compatible con un disparo de arma de fuego”.

Tres imágenes

Asimismo, el entrevistado manifestó que a fines del último año, “recibimos un sobre que contenía tres fotos que son sumamente importantes en la investigación y eso no estaba en el informe del perito oficial”.

Respecto a las imágenes que menciona, a las cuales este medio tuvo acceso, se puede observar que en dos de ellas muestra que en el vidrio de la puerta derecha -del acompañante- hay presencia de manchas de sangre.

En tanto, en la tercera foto se evidencia que uno de los peritos de la Policía de Misiones se encuentra sobre la puerta derecha en la posición de un supuesto tirador -lugar de donde habría disparado el arma el acusado-, lo que para el entrevistado sería imposible, ya que desde esa posición “él cuerpo del tirador taparía el vidrio y esas retrosalpicaduras no estarían en el vidrio”, indicó Silvio.

En otro tramo de la entrevista, el familiar del acusado se refirió a las líneas de las cartas en la que el imputado menciona que recibió amenazas: “Las amenazas las recibe en todo momento creo yo, encerrado uno recibe todo tipo de amenazas. Pero también atentaron contra su vida varias veces”.

Asimismo, el entrevistado ratificó que quieren justicia para su hermano y para ello necesitan que se reconstruya el hecho de nuevo.

“El abogado de Dani pidió varias veces la reconstrucción del hecho y el juez no le dio la oportunidad. Eso aclararía toda esta situación de cómo sería el disparo, por qué la vaina fue para atrás. Nosotros necesitamos que nos dé la reconstrucción del hecho”, aseguró.

Por otra parte, Balbuena se refirió a la relación de Jésica con su hermano, contando que “para nosotros ellos se llevaban muy bien. Nunca pensamos que iba a pasar esto, porque siempre que había algún tipo de fiesta ellos venían o nosotros íbamos. Nunca vimos nada raro en la pareja. A nosotros nos tocó tanto como a la otra familia”.

Ante la consulta sobre las denuncias de violencia de género que tiene en su contra el imputado por parte de sus exparejas, el entrevistado explicó que en el expediente hay sólo una pareja que dice que era violentada y que “las otras no lo dijeron”.

Puertas cerradas

“Pero si vamos al caso, se investiga si el disparo fue a puertas cerradas o abiertas. No se está investigando si él era violento o no”, señaló, añadiendo que “en la declaración del licenciado Vázquez está claro que el disparo fue a puertas cerradas y también están las quemaduras en la piel, que indican que fue por apoyamiento. Eso es clave porque si fue así no hay forma de que él haya disparado. Lamentablemente fue un suicidio”.

Ante la consulta de por qué piensa que fue suicidio, teniendo en cuenta de que el resultado de parifina dio negativo en Jésica y descartó esa posibilidad, Silvio expresó: “Yo creo que no se le hizo. Porque justamente en la declaración del licenciado Vázquez, él dice que en este caso no sabe por qué no se le hizo la parafina, pero que tendrían que preguntarle a los peritos que intervinieron. Y eso está en el expediente”.

Según el entrevistado, otras de las pruebas que no están presentes en el expediente son la carta y el video de despedida que supuestamente había dejado la gendarme. “Nosotros no entendemos por qué no se está haciendo el análisis correspondiente a esa carta y a ese video, para subir ya al expediente y esclarecer la investigación”, dijo confuso.

En relación a la prueba de parafina a Horacio, que tuvo controversia porque antes de realizarse el examen se había lavados las manos, el hombre advirtió que “en el expediente está la declaración de los policías, que el jefe le mandó lavarse las manos, porque él justamente le había tocado a ella y tenía sangre en las manos”.

“Sabemos que es inocente”

Por último, Silvio dejó en claro que “nosotros decimos que es inocente, en base de las pruebas que tenemos. Esas tres fotos que recibimos no subieron en el expediente, en el informe oficial del perito de la Policía. Es como que trataron de ocultar y la verdad no tengo idea del por qué”.

“Él está preso desde hace un año. Once meses estuvo en una celda que no veía el sol y yo creo que es algo injusto para una persona que es inocente. Nosotros sabemos que él es inocente y por eso pedimos la reconstrucción del hecho, ya que con todas las pruebas que tenemos no le dan la libertad”, concluyó.

El hecho

Como informó El Territorio, el crimen fue registrado el domingo 12 de marzo del 2023 cuando la formoseña Jésica Galeano apareció muerta con un disparo en la cabeza dentro de su vehículo Volkswagen Bora que se encontraba estacionado en la parte de enfrente de su domicilio del barrio Cocomarola Este.

Desde entonces Horacio Balbuena, pareja de la mujer, se halla detenido por ser el único sospechoso del hecho.

Si bien en un primer momento se trazó la hipótesis de que se trató de un suicidio, porque el arma reglamentaria de la mujer estaba a un costado de su cuerpo -entre otros elementos-, la autopsia al cadáver de la víctima y las pericias en la escena del crimen determinaron que el disparo fue con la pistola calibre 9 milímetros con orificio de entrada por el lado derecho de la cabeza.

Justamente, una de las aristas que debilitó la hipótesis de suicidio fue que el arma estaba del lado izquierdo, siendo que Galeano era diestra.

Por otro lado, a raíz de distintos testimonios, este medio pudo reconstruir que Yésica tenía una relación con el imputado desde el año 2019 y tenían una hija en común, de un año y cuatro meses de edad. Además, la víctima era madre de otros dos niños.

Galeano prestaba servicios en Gendarmería Nacional desde hacía más de una década y en el último tiempo tenía punto fijo en el puente.

