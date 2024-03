Vecina de 508 Viviendas de Itaembé Guazú denuncia que no le dejan trabajar en la feria del barrio

sábado 16 de marzo de 2024 | 11:50hs.

Manuela Roa, habitante del barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú, contó que esta mañana de sábado fue discriminada por la comisión vecinal y que no la dejaron trabajar en la feria que funciona en el tinglado de la escuela primaria 967.

Roa, ante la negativa del ingreso a su puesto de trabajo y que es el sustento de la economía de su hogar, se dirigió al destacamento policial para dar a conocer esta situación.

En la constancia de la denuncia se señala que la mujer hace un año y cuatro meses es vendedora y coordinadora de la Feria Esperanza Guazú, que con autorización de los directivos, del Consejo de Educación y de la Municipalidad de Posadas funciona cada sábado por la mañana como una manera de dar espacio a las economías populares.

“Llego temprano a la feria para trabajar como todos los sábados y la presidenta del sector 8 me dice que tengo prohibido el ingreso, que no puedo entrar a trabajar ni como coordinadora de la feria ni como vendedora”, lamentó la mujer en diálogo con El Territorio.

La vecina que también forma parte de otras iniciativas comunitarias en el barrio expresó que según entiende, “me quieren hacer a un lado porque con los vecinos hicimos muchas cosas y ven que funcionan y lo quieren mostrar como un logro de ellos”.

Por último, Roa precisó que ante el mal momento que pasó se retiró rápidamente y acudió a la Policía para dejar sentado la cuestión y espera poder tener una pronta respuesta, “es mi fuente de trabajo al igual que la de mucha gente, entonces espero que esto se pueda solucionar pronto”.

El origen de la feria

La feria se comenzó a formar en las veredas del barrio con las familias vendiendo sus productos a la intemperie a veces con calor intenso, otras con frío y hasta lluvia.

Se puede encontrar un poco de todo, desde indumentaria, artesanías hasta verduras a precio accesible.

“Es una feria comercial y también un espacio de encuentro y de solidaridad, donde vendedores buscan ofrecer productos de calidad a un precio accesible para las familias y los clientes apoyan este emprendimiento barrial que es el ingreso de muchas familias”, expuso.

Y recordó que llegaron a ser casi 100 feriantes en la feria al aire libre hasta que la escuela les prestó el tinglado hasta que puedan tener un lugar mejor.

“También se elevó una nota 23 de noviembre de 2023 acompañando el pedido del tinglado para realizar legalmente las cosas, también estamos inscritas en la Municipalidad. Somos muchas madres las que feriamos y nuestros hijos son alumnos de la escuela y hoy se me está negando la posibilidad de vender para mi subsistencia como vecina, trabajadora y madre”.