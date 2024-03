Nueva sesión de precios de la yerba se realizará este jueves en sede del Inym

miércoles 13 de marzo de 2024 | 19:15hs.

Este jueves 14, se realizará una nueva sesión de precios en la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Podría ser el último debate para definir un nuevo precio al kilo de la hoja verde y la canchada. De no haber acuerdo, se elevaría un escrito y nuevamente la Nación determinará mediante laudo.

En los dos anteriores encuentros no se hicieron presente los representantes de la industria y el Gobierno de Corrientes, aunque de repetirse ello no sería un factor que impida elevar a laudo. Este tercer encuentro en el Inym, se dará nuevamente en medio de la incertidumbre de no contar con un presidente.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dirigida por el ingeniero Fernando Vilella, había dado a conocer que el ingeniero agrónomo, Daniel Notta, presidiría el Instituto, en reemplazo de Juan José Szychowski. Pero ello, hasta ahora no se oficializó. Desde entonces, por decisión mayoritaria, el directorio resolvió designar en ese cargo a Jonás Petterson.

Sobre precios

En cuanto a la discusión de precios, los productores piden de base $505 el valor del kilo de la hoja verde. En estos momentos el precio oficial es de $240 el kilo de hoja verde puesta en secadero. Ahora deberá establecerse un nuevo precio para el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de septiembre del 2024.