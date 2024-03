Internaron a jubilado en estado de abandono que contó que pasaba días sin comer

miércoles 13 de marzo de 2024 | 15:52hs.

Tras la repercusión del caso de don José Sires Olsson (77), quien aseguró que solía pasar días sin comer por la explotación del apoderado que se queda con su jubilación, esta mañana personal de Salud Pública y Policía acudió a su domicilio y luego se procedió al trasladado al Hospital Samic, donde permanece internado.

En primera instancia los agentes sanitarios constataron que el anciano se halla con bajo peso, muy desmejorado y con varias patologías de base. Además, se encontraba con la presión alta. "Contó que hace años no lo llevan al médico, a pesar de tener un apoderado que debería hacerse cargo", comentó una fuente.

Precisamente, tal como se informó ayer, don Olsson percibe una jubilación pero su tarjeta de cobro está en poder de su apoderado. "A veces paso tres días sin comer, hasta que algún vecino me invita algo", comentó en la víspera ante la visita de este medio. En tanto, en diálogo con personal de la Seccional Quinta, manifestó que hace alrededor de dos años reside solo en lugar, estando al cuidado de su sobrina Silvia Rosana D. L., quien de manera muy esporádica le lleva alimentos o lo asiste.

"Se verificó vivienda muy precaria, construida de madera, piso de tierra y techo cartón. El señor Olsson reside en situación deplorable, de total abandono", cita un parte de la Unidad Regional II. Asimismo, desde la Policía se dio intervención al Departamento Adultos Mayores de la Municipalidad Oberá, desde donde manifestaron que activaron todos los mecanismos para la asistencia.

Una vida de pesares

Soltero y sin hijos, don Olsson indicó que toda la vida alternó trabajos informales y mal pagos. Incluso, recién a mediados de 2018 tuvo su primer DNI. "El marido de mi sobrina tiene mi tarjeta y cada tanto me trae unos pesos, pero miseria que no alcanza para nada. Mercadería también me da poquito. Él me puso acá como cuidador de este terreno, porque antes tenía mi casita en Caballeriza", detalló.

El jubilado reside en una precaria casilla de madera ubicada en los fondos de una propiedad ubicada sobre avenida Guayaba y calle Tirica, en el barrio Londín de Oberá.

El martes, cuando El Territorio lo encontró en situación de abandono, el anciano comentó que desde pequeño trabajó en labores de la chacra y no tuvo la posibilidad de asistir a la escuela, por lo que es analfabeto. En ese sentido, reconoció que "como no entiendo las letras, muchas veces me jodieron".

Precisamente, por su edad, estado de salud y limitaciones tiene un apoderado que se aprovechaba de su vulnerabilidad. Sin plata ni mercadería, no le quedaba más que pedir comida a los vecinos, quienes alertaron a este medio de la situación.

Ahora queda en manos de las autoridades competentes resolver la cuestión de fondo: quién se hará cargo del hombre para asistirlo con la responsabilidad y honestidad que requiere el caso. En las próximas horas sería dado de alta y aún no está definido dónde y con quién se quedará, al tiempo que no se descarta que sea ingresado a un hogar de ancianos.