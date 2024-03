Iguazú: solicitaron la clausura del NENI 2023 extensión 164 por malas condiciones edilicias

martes 12 de marzo de 2024 | 10:00hs.

La semana pasada cuando inició oficialmente el ciclo lectivo 2024, los padres de los alumnos del Núcleo Educativo Nivel Inicial NENI 2023 extensión Escuela 164 ubicada en barrio Villa Nueva notaron las malas condiciones de las salas y decidieron no dictar clases en dichas instalaciones. Si bien los niños asisten a clases en otro establecimiento escolar, los concejales realizaron un pedido de informe al Concejo General de Educación y exigieron al municipio que clausure las instalaciones en tanto se ponga en condiciones el edificio.

No es la primera vez que la Escuela Nº 164 presenta problemas edilicios que ponen en riesgo la vida de los niños, en el año 2021 los padres exigieron refacciones en el Salón de Usos múltiples cuyo techo esta por caer y también el resguardo de la entrada. Tras los reclamos y las manifestaciones concretadas por los padres, se llevaron a cabo arreglos correspondientes, cabe destacar que los pedidos de refacción se habían elevado en el año 2016.

El bloque Juntos del Honorable Concejo Deliberante elevó un proyecto de comunicación (10/24) que fue tratado sobre tablas en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante donde en su artículo 1°: Solicita al Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones; Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones; y a la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución De Programas Y Proyectos Especiales; ejecutar las obras necesarias para retomar el normal dictado de clases en el establecimiento escolar.

Y en su artículo 2 solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, a la secretaria de Obras y Servicios Públicos; y por su intermedio, a la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Puerto Iguazú; iniciar el expediente necesario para la clausura preventiva del establecimiento escolar.

“Las condiciones de infraestructura de este NENI imposibilita el cursado normal de clases, en este NENI no se está dando clases porque las condiciones necesarias no existen y no están aseguradas. La educación es un derecho fundamental y en este marco la provincia tiene que asegurarles este derecho a los estudiantes” indicó el edil Alejandro Verón Cabe destacar que la semana pasada se han elevado una nota al Ministerio de educación de Misiones, al Concejo General de Educación y la Unidad Ejecutora del Ministerio “entendemos que son los responsables de asegurar la infraestructura necesaria para el dictado de clases, entendemos que esto es urgente, porque un día de clases es un día perdido” remarcó.

Este medio se comunicó con la directora del NENI 2023, Cristina González quien indicó que tras los reclamos de los padres y de los concejales se le notificó que solucionaran las cuestiones edilicias, aunque no dio detalles de cuánto tiempo demorarían con las reparaciones.