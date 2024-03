Bodas de plata para una tarea plena de compromiso social y ternura

sábado 09 de marzo de 2024 | 5:42hs.

Una mano solidaria, una palabra afectuosa, un espacio de escucha en un momento trascendental de la vida, eso y mucho más comprende la esencial tarea de la asociación civil Dar a Luz, que el próximo 13 de marzo celebrará 25 años de presencia en el Hospital Materno Neonatal (HMN) ayudando a la contención de las mujeres y sus bebés recién nacidos.

El trabajo de las voluntarias recorriendo los pabellones de la maternidad comenzó incluso un tiempo antes, aunque ellas toman como fecha fundacional de Dar a Luz el día que obtuvieron la personería jurídica como ONG en marzo de 1999.

Con una trayectoria de cuarto de siglo de servicio social en la comunidad, Dar a Luz se prepara para festejar este hito con una misa el día 13 a las 9 en la capilla Madre Teresa de Calcuta en el Parque de la Salud y a las 10 habrá un acto con descubrimiento de placa recordatoria en el primer piso del HMN. También, en esa ceremonia se hará un reconocimiento a las voluntarias que están desde la primera hora: Noemí Barbero, Susana Blanch, Iris Melano y Mirta Olivera.

Amor y constancia

Con sus distintivas chaquetas y sus carritos, las mujeres que conforman Dar a Luz recorren las salas de la maternidad y de neonatología para acompañar con algún elemento de higiene, ropa, regalito para el bebé a las pacientes internadas que están por ser madres o que ya tuvieron a su hijo.

Esta acción es sostenida con amorosa presencia cada día en el hospital para realizar las recorridas, también con trabajo para obtener los recursos para la compra de insumos, ropa, ropa de cama y otros elementos que necesitan las mamás y sus bebés durante su estadía en el hospital o en la residencia de madres.

“Es un trabajo intenso y a la vez muy gratificante”, precisó Mariana Alarcón, presidenta de la asociación civil Dar a Luz en la mañana de ayer en el hospital.

“La asociación está próxima a cumplir 25 años y nuestro trabajo consiste en acompañar a las mamás que están internadas, a las que tienen su bebé o están por tener, se hace un pequeño acompañamiento, se las escucha y se les pregunta si necesitan algo”, expresó.

La gran familia de Dar a Luz está conformada por 27 mujeres pero por cuestiones personales, de salud o porque se mudaron a otra provincia, son 17 las que en la actualidad están activas realizando las recorridas en el hospital y actividades para reunir fondos.

“Se recorren las 30 salas cama por cama, cada voluntaria tiene un día asignado y se conforman equipos de dos o tres para venir cada día y hacer el recorrido, estamos en la maternidad y en neonatología y además colaboramos con la residencia de madres, que es donde se quedan las mamás que vienen del interior y tienen a sus bebés aún internados en Neo esperando quizás que tengan el peso adecuado para el alta o se recuperen de otras cuestiones”, explicó.

Acerca del trabajo que llevan adelante para sostener las acciones solidarias describió que, “recibimos muchas donaciones en general de toda la sociedad para entregar a las madres y sus bebés, también hacemos las ferias americanas que la gente nos dona cosas muy lindas para esos eventos y, otro evento tradicional es el encuentro de autos antiguos a beneficio de Dar a Luz, que ya tiene más de 20 años y en esa expo la gente puede colaborar donando elementos que se necesitan como gasa, pañales, elementos de higiene personal, entre otros”.

El motor de la empatía

Alarcón también charló con el programa Acá te lo contamos de la mañana de Radioactiva 100.7, allí indicó que, “estamos en el hospital de lunes a sábados y las voluntarias se turnan”.

En esta labor, el compromiso y la empatía son fundamentales y un motor para las voluntarias, “en las recorridas hacemos una pequeña charla de acercamiento, se le pregunta a la mamá cómo está y cómo le fue (en el parto), cómo está su bebé y si necesita algo y, algo puede ser tanto para ella como para el bebé para ese momento que están viviendo, es una manera de colaborar y acompañar”, expuso.

Esta colaboración con algún elemento es para los días de internación, cuando madre y bebé requieren muchas cosas como gasa, alcohol, pañal, otros elementos de higiene, ropa de cama, ropita y mantita para el bebé, caléndula y más.

Sumarse a colaborar

Para ingresar como voluntaria y hacer los recorridos en el hospital, “es muy importante el compromiso, la constancia, porque no se puede faltar, porque si se falta se deja sola a la compañera, es una tarea que demanda estar comprometida”, destacó.

Otras formas de contribuir son asociándose con una cuota mínima muy accesible desde 500 pesos mensuales a más o también realizando donaciones para las ferias americanas. A su vez, luego de clasificar las donaciones lo que no se va a entregar a las mamás ni vender en las ferias también se dona a quienes lo necesiten.

Alarcón, por último, contó que trabaja como voluntaria en la asociación hace diez años y siempre se emociona al ver a las mamás con sus pequeños recién venidos al mundo. “Entré en un momento particular de mi vida, necesitaba algo que me guste y que me llene y, la maternidad fue algo que desde siempre fue importante para mí, es un momento tan especial en la vida de una mujer y de una familia, es algo que al día de hoy me sigue conmoviendo y me llena de ternura y también por supuesto veo las necesidades”.



Para agendar

25 años

La asociación civil Dar a Luz cumple 25 años el próximo 13 de marzo. Y celebrará ese día con una misa a las 9 en la capilla Madre Teresa de Calcuta, que está en la entrada del Parque de la Salud. En tanto, a las 10 habrá un acto en el Hospital Materno Neonatal. Para saber más sobre Dar a Luz o sumarse a colaborar, ver en Facebook/ Asociación Civil Dar a Luz y en Instagram @ dar_a_luz