Sector empresario denuncia la inaplicabilidad del acuerdo salarial de transporte

viernes 08 de marzo de 2024 | 21:52hs.

La provincia de Misiones no contó durante gran parte de este viernes con el servicio de transporte público de pasajeros. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la Tierra Colorada llamó a un paro desde las 00 que se extendió hasta las 17 horas. La medida de fuerza no estaba prevista, pero fue confirmada en la jornada de del jueves, en reclamo por el incumplimiento del acuerdo al que habían llegado para evitar la suspensión de actividades el último lunes.

Según había sido informado a los medios de prensa el secretario general de la Horacio Alvez, dicho incumplimiento de pago de los haberes ronda aproximadamente el 60 por ciento. De acuerdo a lo que se supo, en horas de la tarde gremialistas y propietarios de las empresas, con intervención de autoridades gubernamentales, llegaron a un acuerdo y se levantó la medida.

No obstante, en medio de la polémica por la suspensión del servicio, también se conoció el descontento de una parte del sector empresarial por dicho acuerdo. Afirman que no fueron convocados a la reunión paritaria y que el acuerdo al que llegaron es de imposible cumplimiento sin la ayuda del Estado o bien la actualización automática de tarifas.

Al respecto, Juan Manuel Fouce, titular de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Misiones (Caemtap), detalló que el Estado Provincial representado por la Subsecretaría de Transporte, el Ministerio de Trabajo y Hacienda se reunió con el gremio UTA y Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) para llevar adelante un acuerdo de paritarias a fin de frenar una medida de fuerza que se anticipaba para el día lunes 4, coincidiendo con el primer día de clases.

“Ese acuerdo implicaba un pago no remunerativo y además aplicar la escala salarial nueva con un monto de $700.000 al básico de marzo, que en realidad era en primera instancia para febrero, y posteriormente aplicar la nueva escala para el mes siguiente”, dijo.

En ese sentido, aclaró que Euta es una Cámara no representativa del sector que tiene servicios de corta distancia, el resto son todos empresas urbanas. “Es un grupo que forma parte de una comisión directiva pero no tiene una representación empresarial. Además no tiene servicios de media distancia. Por lo que no puede ser obligada la media distancia, nunca especificaron cuál va a ser el beneficio económico que va a recibir la empresa para hacer frente a ese acuerdo. No dice a qué se comprometió el Estado; por lo que esto se va a judicializar”, anticipó.

Indicó que el acuerdo solamente dice que se van a actualizar las tarifas pero “el impacto sobre el salario es ahora, no cuando se actualicen las tarifas. Con lo cual, no sabemos los términos. Y no estamos de acuerdo porque en esa reunión no participaron las empresas que sí son representativas del sector. No se invitó a la Cámara de Transporte ni tampoco a la otra cámara que nuclea a los urbanos del interior. Fue un acuerdo de amigos que vaya uno a saber bajo qué términos fue”.

Legalidad

En ese sentido, Fouce adelantó que se recurrirá a una presentación formal porque dicho acuerdo “no es aplicativo al sector”. “No nos han dicho cómo se va a ayudar a las empresas a pagar esa escala. Hoy por hoy, no hay ni ningún dato. El beneficio podría ser para los firmantes, no para todos. Desconocemos el trasfondo de toda esa negociación”, mencionó.

Al tiempo que adujo: “no digo que el gremio no tenga derecho a la actualización por la inflación que hay, el tema es que en contraposición, las empresas tienen que tener fondos para hacer frente a eso. No puede un grupo de empresas tomar decisiones sobre el resto de las empresas de toda la provincia. En todo Misiones hay 50 empresas”.

Respecto a la legalidad de la medida de fuerza de UTA, Fouce aseveró que “está en lo legal, porque seguramente en lo que han acordado de palabra, porque no está en el texto del acta acuerdo, no le han cumplido.

Claramente, UTA sale a decir que ante el incumplimiento del Estado provincial que nos perjudica a todos. Esa reunión que hicieron nos perjudica a todo el sector, establecieron la aplicación de una paritaria que no sabemos cómo se llegó porque el Estado tiene que reconocerlo y devolverlo en tarifas o en compensación tarifaria. En ese contexto vamos a recurrir”.

“La media distancia no puede estar afectada por una empresa urbana, porque allí dice que va a afectar localidades y no media distancia. No sabemos cómo va a seguir este tema del paro porque en el acuerdo no está cuál fue el punto que derivó en el incumplimiento del Estado”, sostuvo.