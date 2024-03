Chiquito Romero sufrió una molestia y se perderá el clásico frente a Racing

viernes 08 de marzo de 2024 | 16:43hs.

El arquero de Boca Sergio "Chiquito" Romero quedó descartado para enfrentar a Racing debido a que tiene una molestia en el talón izquierdo que le impidió entrenarse con normalidad y en su lugar entrará Javier García. Romero padece la citada dolencia y el entrenador del conjunto de La Ribera, Diego Martínez, prefirió resguardarlo, por lo cual no será de la partida en el encuentro de la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional que se disputará el domingo desde las 21.30 en La Bombonera.

El arquero que logró un subcampeonato mundial con la Selección argentina, se realizó estudios durante la tarde del jueves porque sentía un dolor en la zona e, incluso, en la caminata que inició la práctica del plantel, se lo notó con una leve renguera y dificultad en su andar.

Aunque todavía no se publicaron los resultados de los estudios a los que se sometió, lo cierto es que Romero regresó a Ezeiza este viernes con el talón izquierdo hinchado y una molestia que todavía no pudo sanar. Ante esta situación, el cuerpo técnico resolvió que lo mejor será preservarlo y que no juegue el encuentro ante Racing, reveló Noticias Argentinas.

Si bien se especuló con un posible debut de Leandro Brey, ya que el arquero de la Selección argentina en el Preolímpico Sub-23 de Venezuela es uno de los proyectos del club, desde el club informaron que este fin de semana el arco estará custodiado por García.

Por lo tanto, el arquero que surgió en Los Andes irá al banco de suplentes, aunque su estreno no se demoraría mucho más y podría atajar en el partido ante Central Norte de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Por su parte, García, que tuvo un paso por Racing, no sumó minutos en el actual torneo y la última vez que disputó un encuentro fue el 28 de octubre de 2023, en el empate sin goles frente a Estudiantes de La Plata.

En el equipo de Avellaneda disputó 14 compromisos entre 2017 y 2020 y salió campeón de la Superliga 2018.