“Solo la educación nos hace libres”, expresó Passalacqua en la apertura de este ciclo lectivo 2024

lunes 04 de marzo de 2024 | 11:47hs.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó el acto de inicio lectivo 2024 este lunes 4 de marzo desde las 10 de la mañana en la escuela N°5, "General José de San Martín", ubicada en las calles Bromelias y Los Cardenales, Itaembé Guazú. Con autoridades del Ministerio de Educación presentes como el ministro Ramiro Aranda, el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza. Senadores y diputados presentes, entre otros funcionarios Misiones dio inicio al ciclo lectivo “en un año complejo y con muchos desafíos pero la educación en la base”, dijo en parte de su discurso el mandatario provincial.

Durante el acto, luego de cantar el Himno Nacional Argentino y Misionerita, Juan Rubén Martínez, obispo de la diócesis de Posadas, bendijo el inicio del ciclo lectivo de este 2024. “Queremos invocar a Dios, fuente de toda razón y justicia, matriz de los valores y que nos ilumine en esta celebración y en esta mañana. Confianza en la fe, y constancia para superar los obstáculos”.

Seguidamente una alumna de 6to año de la institución leyó un poema “La Vuelta a Clases”. En primera instancia, habló la directora de la Escuela Nº5 Mónica Camuzzi, quien agradeció a los colegas presentes. “Esta escuela es muy grande y somos un equipo de trabajo, porque solos nadie podría”, comenzó. También hizo hincapié en que la construcción de la escuela finalizó su tercera etapa y “agradeció al Estado provincial porque la infraestructura permitirá la comodidad de los estudiantes, personal docente y no docente. Así como también el apoyo de otras instituciones aledañas, y con quienes comparten el edificio”. Luego, habló de la importancia del crecimiento de la comunidad de Itaembé Guazú, de las familias y vecinos que asisten a la escuela y acompañan.

FOTO: Matías Peralta

Por otro lado, el ministro Ramiro Aranda, destacó que la Escuela tiene una matrícula de más de mil alumnos. “Ver que estamos dando inicio al ciclo lectivo en una escuela que está creciendo constantemente como otras de Posadas, es una alegría enorme”, dijo. Por otro lado, agradeció al Gobernador de Misiones “por su compromiso con la Educación en tiempos complejos”. Añadió que “Misiones prioriza la educación y esto es parte de una fortaleza muy grande”.

“Lo importante es tener ganas, y felicito a las maestras que forman a estos niños que son parte de una escuela pública que tiene laboratorio, sus aulas con comodidades. Tienen un derecho garantizado porque hay escuelas”, cerró.

Por último, el gobernador de Misiones, Passalacqua se mostró muy alegre por este inicio de ciclo lectivo 2024 y se dirigió a los presentes mencionando que “está feliz profundamente porque en estos momentos hay más de dos mil escuelas iniciando su ciclo lectivo”. Apuntó que “las familias y la comunidad escolar es muy importante para este momento que desborda de emoción y alegría”. También recordó sus inicios en la Escuela como estudiante, y también cuando acompañaba a su madre a la escuela. “Recuerdo a una docente en particular, Teresa. Era mi mamá. Me traía a Posadas, y veía cómo le prestaban tanta atención sus alumnos. La educación es un proceso mágico que no se puede explicar. El docente tiene que tener ganas de enseñar y esperanza”, expresó.

FOTO: Matías Peralta

Finalmente, el mandatario provincial deseó a todos los misioneros un excelente ciclo lectivo. “Creo en la educación como la herramienta legítima de la libertad. Los niños son los propios creadores de las riendas de su futuro, y educarse los hará libre para que puedan construir su independencia”, e insistió que “sólo la educación hace libre a las personas”.