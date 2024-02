Ezequiel Garrido: El sueño de llegar a Cosquín y la grabación de nuevas canciones

jueves 29 de febrero de 2024 | 5:00hs.

“Donde hay hermosos lapachales que florecen en el monte resaltando entre el verdor, de la inmensa selva misionera que entre cuentos y leyendas van forjando al hachador. Tierra prometida de inmigrantes que enriquecen nuestra esencia de cultura y de crisol, suelo de poetas y cantores, de escritores y pintores, de Misiones vengo yo”, cantó Ezequiel Garrido en el estribillo de “De Misiones vengo yo”, una galopa de su autoría.

El cantautor obereño estuvo en el estudio de Radioactiva 100.7 como invitado a la kermés del programa “Acá te lo contamos”.

Entre canción y canción, Garrido contó acerca de su reciente experiencia en Cosquín en enero pasado, donde participó junto a otros artistas misioneros del certamen de nuevos valores Pre Cosquín, que ofrece al ganador la posibilidad de ser parte de la grilla del festival y, si bien no llegó a la final, se quedó durante los días del festival para hacer su música en el circuito de espectáculos callejeros.

En esos shows callejeros habilitados por la comisión organizadora oficial emocionó al público y se ganó al jurado, fue pasando ronda tras ronda hasta quedar en una selecta final de 16 participantes. De esta manera, estuvo muy cerca de cumplir su sueño de actuar en el escenario mayor del festival junto a los popes del folclore, ya que este circuito de shows callejeros también otorga al ganador una llave al escenario principal.

Tras los sueños

Con estos sucesos aún muy frescos, Garrido ya comenzó a proyectar su regreso el año próximo a la capital nacional del folclore para ser parte del circuito de espectáculos callejeros y también prevé presentarse al selectivo provincial del Pre Cosquín, que tiene sede permanente en Oberá.

“Ya le estoy metiendo laburo a eso, porque cuando querés llegar a un lugar, tenés que buscar e insistir por todos lados, de alguna forma intentar llegar”, dijo sobre su meta de hacer sus temas en el mítico Atahualpa Yupanqui.

Para el caso del Pre Cosquín Oberá (instancia preselectiva para el Pre Cosquín) en el que quedan los concursantes por Misiones, sostuvo que la idea es participar siempre y además su vivencia reciente en el circuito de espectáculos callejeros le impulsó también a trabajar en este nuevo desafío.

Cuando después de ser parte del Pre Cosquín se quedó a ver y vivir Cosquín en los días de festival descubrió el circuito de espectáculos, al que se inscribió, “para mostrar mi música, mis canciones con sonidos de la región Litoral y letras sobre cosas nuestras, sin ningún ánimo de competencia y tampoco sabía bien de qué se trataba, cuando me dicen que quedé como uno de los finalistas entre alrededor de 900 artistas recién me fue cayendo la ficha”, rememoró.

“Vengo con otra cabeza después de haber vivido y experimentado el circuito de espectáculos callejeros, yo estaba solo con la guitarra porque no tenía otros músicos que me acompañen como sí tenían otros artistas que fueron más preparados ya que algunos ya habían participado muchas veces”, precisó y completó: “Entonces haber llegado por primera vez y sólo con mi guitarra a esa instancia me dio muchas ganas de volver el año que viene ya con una propuesta musical armada, llevar una banda que acompañe las canciones y las letras y tendré que trabajar todo el año para poder solventar lo que sería traslado del grupo y estadía para mínimo diez días”.

Describió además que en Cosquín la temporada del festival, “se respira folclore, dentro de la plaza Próspero Molina y también en las peñas que organizan los músicos conocidos que son muy convocantes, también en los shows callejeros en los que la gente baila en todas las esquinas y en los escenarios oficiales del circuito de espectáculos callejeros que son seis y ocho por toda la ciudad. Prácticamente la ciudad no duerme, la música suena noche y día y es una experiencia única”, describió y por ello, “aunque no quede como finalista, estar ahí, presentar mi música, reflejar mi provincia es algo muy lindo”.

Nuevas canciones

El músico también adelantó que está trabajando en nuevas composiciones, tanto escribiendo como grabando en estudio y generando contenido para difundir en sus redes sociales.

“Estoy en las redes sociales y en mi canal de Youtube tengo videos grabados profesionalmente y otros en presentaciones en vivo”, expresó.

Justamente, la tarde del martes estuvo en el estudio de grabación trabajando en el tema “De Misiones vengo yo”, con el que clasificó en la sede federal Pre Cosquín Oberá y le dio el pase al Pre Cosquín.

También, en los próximos días estará grabado “Ocho Guerreros”, una canción que dedica a los deportistas que perdieron la vida en la Tragedia del Paraná.

La grabación y arreglos musicales están a cargo del músico, compositor y arreglador Mauri Pérez Mondadori.

Además de proyectarse a Cosquín, para este año el músico tiene en carpeta, “seguir trabajando en composiciones, ya estoy componiendo unas galopas que hablan de Misiones, que tienen que ver con las vivencias de la tierra, con cosas nuestras. También en presentaciones en vivo y grabar los temas en estudio y hacer videos para generar contenido en las redes y que la gente nos conozca, nos escuche y pueda ver en lo que estamos trabajando”, invitó.

Garrido se presentará el 15 de marzo en Posadas, en Kabalah, San Lorenzo 2028.

Más info en redes @ezequielgarridocantautor