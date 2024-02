Organizaciones sociales se manifiestan en el centro de Posadas contra la política de ajuste de Nación

viernes 23 de febrero de 2024 | 11:18hs.

Diferentes organizaciones sociales y movimientos populares se concentraron esta mañana en la zona del mástil por avenida Uruguay, en consonancia con el reclamo en diferentes puntos del país, en el marco del plan de lucha contra el ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Cientos de personas nucleadas en Libres del Sur, Polo Obrero, Movimiento Argentina Rebelde (MAR), entre otras organizaciones marcharon hacia el microcentro por lo cual hay calles cortadas. Ante la congestión del tránsito dada la protesta social, los desvíos son por Pedro Mendez y San Luis hacia el centro.

En su reclamo, los manifestantes detallaron que más de 44.000 comedores populares no reciben alimentos y ante la falta de diálogo y respuesta del gobierno nacional. Además de un índice de pobreza de casi el 60%, una inflación del 20,6% en enero y una interanual del 254,2%, con una licuación del poder adquisitivo generalizada frente a estos brutales aumentos, que incluyen alimentos, transporte, medicamentos, alquileres, etc., el gobierno decide eliminar la última barrera de contención que tienen las familias más empobrecidas, la asistencia alimentaria. “Las organizaciones que llevamos adelante esta tarea con miles de trabajadoras sociocomunitarias que no sólo cocinan, sino que también generan espacios de acompañamientos integrales en los barrios populares de la Argentina, ya no podemos tolerar la falta de respeto y el maltrato de este gobierno y de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que de humanidad tiene muy poco” señalan los manifestantes.

“Sumado a esto continúan persiguiendo al sector y atacando a la política del Potenciar Trabajo, el Salario Social Complementario de la economía popular que reconoce el trabajo en sus diferentes ramas. Con bajas arbitrarias, sin profundización de la política y con un salario que cada vez vale menos, siguen ajustando a las y los trabajadores que se inventaron un trabajo en la exclusión”, denunciaron.