Nación convocó a los gremios docentes a paritaria nacional

jueves 22 de febrero de 2024 | 17:06hs.

Como está previsto en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), el encuentro entre las autoridades nacionales y los gremios docentes será para discutir la actualización del salario mínimo docente. Son cinco los gremios docentes nacionales llamados en esta convocatoria, Ctera, UDA, Amet, Sadop y CEA. El encuentro será el martes 27 de febrero en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Este llamado por parte del Estado nacional se da en un contexto en el que el presidente Javier Milei se negó en un principio a tratar las paritarias de los trabajadores de la educación, desfinanció a las provincias con el pago del Fondo de Compensación Salarial Docente y el planteo de volver a la educación un servicio esencial para evitar el paro.

“Luego de numerosos pedidos de nuestra organización sindical en conjunto con otras organizaciones sindicales del sector docente, el Gobierno Nacional convocó a paritaria nacional docente para este 27 de febrero”, indicaron desde UDA.

Cabe mencionar que días atrás desde el gremio Ctera apuntaron que podría haber un paro que se lleve adelante en paralelo en distintas provincias si no se resuelve el pago del Fonid y no se abren las paritarias. "Es un escenario grave que estamos viviendo porque peligra el inicio del ciclo lectivo de no resolverse estos temas. Esto va a llevar a un conflicto porque las provincias han parado el diálogo con nuestros sindicatos en todo el país y las paritarias provinciales porque no están resueltos estos temas", sostuvo en Ámbito la titular del gremio Sonia Alesso.

Por otro lado, fuentes consultadas a nivel provincial indicaron que no hay fecha para una nueva mesa de diálogo entre los gremios y Misiones.

Conflicto

La reunión entre el Gobierno nacional y los sindicatos docentes se dará en el marco del conflicto por los aportes nacionales al salario docente, que enfrentó a la Nación con los gremios y con los gobiernos provinciales. Las provincias no recibieron el Fondo de Compensación Salarial, que la Nación pagaba desde fines de los 90 y que representan, en promedio, el 10% del salario inicial de un maestro.

La confrontación entre el Gobierno nacional y los gremios docentes se agudizó aún más el martes pasado luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara que el Poder Ejecutivo evalúa declarar la educación como servicio esencial, para restringir los paros docentes. De concretarse, sería la tercera vez que el Poder Ejecutivo Nacional intenta impulsar la medida en estos dos meses de gestión: estaba prevista en el DNU 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei a los pocos días de asumir, pero las disposiciones laborales fueron suspendidas por la Justicia, y también en la Ley Ómnibus que fracasó en el Congreso.