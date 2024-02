Desmienten deceso por dengue en Santo Tomé

jueves 22 de febrero de 2024 | 17:15hs.

El director ejecutivo del Hospital Universitario San Juan Bautista, Dr. Ramón Victoria informó acerca de los casos de dengue y protocolos de fumigación como de testeos. Al respecto dijo en diálogo con LRA 12: "Estamos transcurriendo un brote de dengue en la localidad, no es para alarmarse, no es para asustarse, es para tomar medidas". Además, resaltó que oficialmente no hay un fallecido por dengue.

Consultado sobre la cantidad de casos de la enfermedad, "hoy por hoy tenemos 45 casos activos, pero venimos con un número importante desde el inicio, desde el caso 1 que tuvimos en diciembre" afirmó. También informó que son 390 casos acumulados en Santo Tomé a la fecha.

“Podíamos haber tenido más casos, pero se ve que las personas están tomando conciencia, toman los recaudos en los hogares, y eso hace que hoy estemos bastante bien. Soy un agradecido a los equipos que esjtán trabajando hoy, porque si recorren las calles de Santo Tomé van a ver personas recorriendo, trabajando, una barbaridad como andan estos operarios”, agregó Victoria.

Entre las medidas preventivas, el galeno indicó que se sugiere el descacharrizado, “la gente saca a la vereda y el municipio retira mientras hacen el recorrido por los barrios. Y cuando hay un caso específico, de un paciente activo, va la gente de Bromatología y hace los bloqueos correspondientes” explicó.

En cuanto a la versión de un posible fallecido a causa del dengue, el médico dijo: “Trascendidos hay muchos, pero no tenemos información oficial de que haya sucedido eso. Oficialmente no tenemos información de que haya habido un deceso por dengue”.