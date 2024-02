El cabo Michael Verón tiene el alta hospitalaria y retomará actividades en el Ejército

miércoles 14 de febrero de 2024 | 17:44hs.

El 8 de julio de 2022, el cabo Michael Natanael Verón participaba de un almuerzo en el Club de Suboficiales del Ejército en Apóstoles para celebrar su egreso y el de otros cuatro jóvenes que se iban a incorporar al Regimiento de Monte 30. Pero la celebración se convirtió en una tragedia cuando, por un “bautismo de iniciación”, el joven de 26 años fue arrojado a una pileta sin agua, lo que ocasionó el desplazamiento de su cuarta y quinta vértebra de la columna.

“Hoy gracias a Dios estoy mucho mejor de lo que estaba cuando ocurrió el accidente. Estuve rehabilitándome en Buenos Aires y soy un poco más independiente. Me encuentro de alta, pero con internación domiciliaria en Posadas”, dijo Verón, en conversación con con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7. “Tuve cinco cirugías y en la tercera me colocaron un implante neuroestimulador que me ayuda en lo que son los dolores neuropáticos porque antes tomaba muchos medicamentos”, contó.

En relación al hecho, explicó que su lesión medular fue a nivel C4-C5, por lo que solamente podía mover la cabeza. Después de las intervenciones y avanzando en la rehabilitación, logró pasar a un nivel C5-C6. “No soy una persona totalmente independiente. Dependo de asistencia para ir al baño, almorzar o transferirme de la silla a la cama. Esta lesión medular no me permite caminar y los médicos dijeron que no voy a caminar más”, ahondó.

“Sigo rehabilitando plenamente no para caminar, sino para mejorar mi calidad de vida y volver a ser una persona independiente, que no necesite estar con asistencia en la vida cotidiana. Necesito volver a retomar mis actividades, trabajar, jugar con mi nene, volver a hacer lo que hacía antes. El cepillarme los dientes solo y tratar de comer solo, con el nivel de lesión que tengo, es un montón”, indicó.

Además, afirmó que tanto él como su familia se aferran mucho a la fe. “Le pongo muchas ganas y le agradezco a Dios esta oportunidad de vivir. Tengo a mi hijo Simón de 6 años y a mi señora que es docente. No se imaginan lo que fue estar internado un año y medio. El apoyo incondicional de mi madre y de mi señora fue lo que me mantuvo vivo”, manifestó.

“No le deseo a nadie esto. Solo yo sé lo que pasé y hoy puedo dar gracias por estar con mi familia disfrutando”, expresó. A su vez, señaló que pese a tener el apoyo correspondiente del Ejército, porque lo ocurrido fue en acto de servicio y por negligencia de algunos superiores, su familia y él se llevaron la peor parte. “A mí me duele un montón pensar en esto porque yo era soldado. Estudié días y noches enteras para llegar al objetivo como para que esto termine así. Duele mucho”, remarcó.

Asimismo, hizo hincapié en que estos “bautismos” no deberían seguir ocurriendo. “Un mes antes de mi accidente, en Corrientes había ocurrido lo del subteniente Chirino, que falleció y su familia se llevó la peor parte”, lamentó.

“Amo la celeste y blanca. No quiero que esto termine así”, subrayó el cabo Michael Verón, quien solicitó al Ejército retomar sus actividades y volverá a incorporarse en breve.

Causa judicial

Luego de lo ocurrido, cuatro efectivos del Ejército Argentino pertenecientes al Regimiento de Infantería 30 de Apóstoles fueron expulsados de la fuerza. En septiembre de ese año, el comandante de la Brigada de Monte XII, coronel Sergio Jurczyszyn, confirmó a El Territorio que “la investigación terminó con 15 involucrados con sanciones leves, 7 con sanciones graves y 4 destituidos”. Todos los sancionados cumplían con diferentes funciones en el organigrama de la dependencia y eran superiores al cabo herido.

“La investigación sigue a manos de la Justicia y esperamos que nunca más vuelva a ocurrir esto”, concluyó Michael Verón.