El amor que se hace fuerte con los años

miércoles 14 de febrero de 2024 | 6:04hs.

Antes no se festejaba el Día de los Enamorados o no era tan común, recordaron las parejas entrevistadas en ocasión de la festividad de San Valentín, patrono del amor.

La celebración crece en popularidad cada año apuntalada por los enamorados más románticos que cada 14 de febrero expresan sus sentimientos con gestos y regalos.

La efeméride ligada a la Iglesia Católica en la historia y obra del sacerdote Valentín también contiene en sus orígenes elementos paganos. En la actualidad es una jornada muy elegida para las bodas; así en la provincia este amoroso miércoles se casarán 23 parejas, catorce en Posadas y las demás en distintas ciudades, según datos del Registro Provincial de las Personas.

En tanto, también se abre una puerta para reflexionar acerca del amor y sus múltiples formas y las nuevas maneras de amar y comprender este sentimiento a la luz de una humanidad que brega por más igualdad.

En una atmósfera de suspirantes corazones, cada historia de amor es única, inspiradora y vale la pena ser contada.

A continuación, parejas que llevan años transitando la vida de la mano relataron acerca de cómo nació ese sentimiento y cómo se hace más fuerte a través de los años, las distintas situaciones y la familia.

Perseverancia y escucha

Carlos Hugo Cabral y Margarita Paula Heidel (Tina), ambos de 71 años y de Oberá, se conocieron gracias a una amiga en común, pero no fue amor a primera vista, sí ganó la perseverancia y hoy son de esas parejas “raras”, ya que no está en sus genes la separación y sí el interés por el bienestar del otro.

“Fueron seis meses de espera e insistencia, Tina trabajaba en el Banco de Crédito en Oberá y yo en el Correo Argentino, todas las tardes le esperaba para saludar y sacar charla, hasta que un 14 de julio de 1975, me dijo que sí”, comentó Hugo acerca de cómo se inició su noviazgo.

Por el lado de Tina, recordó que quería algo serio, “empezamos a salir y le dije que quería algo serio, me pidió un almanaque, donde puso fechas, a los dos meses nos comprometimos y a los siete nos casamos, un 14 de febrero de 1976”.

En esa época - aclararon- todavía no estaba implementado el Día de los Enamorados, que hoy coincide con su aniversario del casamiento que está por llegar a la Boda de Oro. “No se festejaba el Día de los Enamorados por aquellos tiempos”, precisaron.

Durante la charla con El Territorio, coincidieron en que un matrimonio “son dos personas que forman una familia, ningún camino es un lecho de rosas, pero hay que saber escuchar y ceder, hablar, coincidir”, manifestaron.

Siempre hicieron actividades juntos y en familia, pero hoy con los hijos realizados, se dedican a mimar a sus nietas y a estar pendientes del bienestar del otro.

Momentos complicados han tenido a lo largo del camino recorrido, como cuando Tina tuvo que sostener la economía de la casa con su trabajo, porque Hugo se había quedado sin empleo, pero las tormentas económicas pasaron y volvieron a estabilizarse.

El momento más difícil, caótico y terrible, fue cuando la pareja afrontó la enfermedad y pérdida de María Laura, una de sus hijas. “Se detectó cáncer a nuestra hija, nos pusimos codo a codo y siempre digo que la madre fue la más fuerte, porque no sólo contuvo a nuestra hija durante la enfermedad, luego que falleció, tuvo que contener a la familia entera, me apuntalaba cuando me caía”, dijo Hugo, orgulloso de la esposa y madre de sus hijos.

Pasa el tiempo y continúa enamorado: “Sigue siendo la chica linda que conocí, porque tiene linda el alma y eso me enamora”.

Mientras, Tina destacó que “me enamora lo sereno que es Hugo, es cauto, siempre tiene la palabra justa para aconsejar y es mi cable a tierra”.

Y relató una charla con su hijo Rodrigo, “le cuento que estaba sorprendida porque unos amigos se habían separado y le dije que era raro, pero él me dice ‘no mami, lo de ustedes es raro, porque hoy es normal que la gente se separe, pero es raro durar tanto tiempo juntos’”.

La familia se compone además con las hijas, Analía y María José, sumado a sus dos nietas Jazmín y Candela.





Joyerías, florerías y chocolaterías, con más demandas por el Día de los Enamorados

Estrategias para seguir sosteniendo ventas en Iguazú

La chipa se impone como regalo para celebrar el día del amor

Se casaron al mes de conocerse y hoy llevan 30 años juntos

Un helado, un baile y mil cosas compartidas en 50 años de amor