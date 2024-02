Investigación a policía evidencia la problemática del consumo de pedra

domingo 11 de febrero de 2024 | 6:05hs.

La droga de procedencia brasileña denominada pedra, la cual irrumpió hace poco menos de una década en el Norte misionero, continúa preocupando a los habitantes de las distintas localidades que ven cómo jóvenes y adolescentes sufren graves daños por el consumo del estupefaciente, llevando incluso a cometer cualquier tipo de ilícito para lograr acceder a más dosis.

En los últimos días, lo que volvió a evidenciar la problemática de esta droga -que es una mezcla de residuos de la cocaína, pastillas y otros adicionales-, fue la viralización de un video en el que se observa a un integrante de Unidad Regional VIII de San Vicente de la Policía de Misiones, llegar a un domicilio y presuntamente recibir dinero de un supuesto vendedor de la droga en la localidad de San Pedro, siendo el monto parte de una coima para que el último pueda vender libremente en la zona del barrio Santa Rosa del citado municipio.

Por el hecho, el miembro de la fuerza provincial, que fue identificado por sus pares, está siendo investigado por la Dirección de Asuntos Internos, siendo el caso intervenido por la Justicia Federal.

Mediante fuentes consultadas, este medio pudo saber que las imágenes que muestran al efectivo, estando de civil, llegar a una vivienda con un casco y realizar la transacción con otro sujeto, llegaron al personal de Cibercrimen por casualidad.

Lo último, explicaron, fue porque el material fílmico fue visto cuando los uniformados realizaban un rastrillaje en las redes sociales para esclarecer hurtos de motocicletas. Fue en esas circunstancias que los especialistas se toparon con la acusación correspondiente hacia un colega.

Este hecho, que es hasta el momento manejado con mucho hermetismo por parte de las autoridades de la provincia, es intervenido por el Juzgado Federal ya que se trata de cuestiones relacionadas con el narcomenudeo.

Incremento de delitos

Por otro lado, fuentes judiciales manifestaron a El Territorio que la droga que invadió gran parte del Norte de Misiones provocó un incremento de delitos contra la propiedad, en los cuales muchas veces los delincuentes buscan hacerse con objetos o dinero de vecinos para poder comprar la sustancia.

Al respecto, desde el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro aseguraron que en varias causas de delitos contra la propiedad (robos, hurtos) que se tramitan en esa oficina, los sindicados como autores de los hechos son consumidores de pedra.

En tanto, según diversas fuentes consultadas, uno de los barrios más afectados por la droga es el barrio San Miguel, que comprende una zona muy carenciada que se ubica en el tramo cerrado de la exruta nacional 14.

En el video se ve cómo el efectivo hace la transacción con otro sujeto.

En relación al panorama que se advierte en ese vecindario, comentaron que el estupefaciente es dispersado por un pequeño grupo que vende todo tipo de sustancias. Asimismo, sostuvieron que hay dealers que ofrecen su galería para que sus clientes puedan sentarse a consumir y hasta regalan una dosis para captarlos. Lo último, generó que cada vez sean más niños los que puedan caer en la adicción de la pedra, tratándose de pequeños de 10, 11 y 12 años.

Esta situación es conocida por todos los vecinos del barrio. Sostienen, sin embargo, que por temor a represalias nadie quiere hablar o denunciar porque dicen que aunque denuncien la triste situación continúa de la misma forma y sólo obtienen problemas.

Por otra parte, uno de los casos más tristes que mencionaron distintos testigos es la situación de niños de aproximadamente 11 años que deambula por las estaciones de servicio para pedir dinero, siendo lo recaudado utilizado para comprar pedra en el barrio antes mencionado.

Similar situación en Iguazú

El incremento del consumo de pedra provocó mayores daños en los habitantes de la localidad de Puerto Iguazú, siendo el epicentro de la venta del estupefaciente.

El crecimiento de la droga en la Ciudad de las Cataratas notablemente se acentúa con el correr de los años y no parece encontrar una solución.

Hace unos años solamente se podía observar a los consumidores en una zona reducida y de noche. Sin embargo, actualmente en varios puntos de la ciudad se puede observar a personas que consumen el estupefaciente a cualquier hora del día sin ningún tipo de temor o pudor.

Esta situación es denunciada constantemente por los vecinos, quienes hasta revelan las bocas o puntos de venta, pero prácticamente no se registran operativos o allanamientos, pese a que es de público conocimiento.

Delitos por el consumo

Hace pocas semanas se registraron dos hechos de violencia directamente relacionados a robos y venta de estupefacientes en Puerto Iguazú. Uno de ellos terminó en una gresca con machetes en la que uno de los presuntos consumidores fue lesionado en la cabeza. El hecho ocurrió en el barrio Villa Tacuara, frente a una vivienda que fue denunciada innumerables veces como punto de venta y reunión de personas adictas que provocan disturbios constantemente. Se supo que el motivo de la gresca fue una deuda por pedra.

En tanto, días después y a pocas cuadras del lugar del enfrentamiento, se registró otro hecho delictivo. Esta vez sobre la calle Palo Rosa, ya en el barrio Obrero.

Mediante fuentes policiales, este medio pudo saber que en la zona mencionada dos jóvenes que intentaron perpetrar un robo a un local comercial, al ser descubiertos, huyeron y terminaron en una vivienda que según vecinos funcionaba como un aguantadero, donde rateros intercambian elementos robados por dosis de pedra.

“Cansados de denunciar las bocas del barrio, hasta hoy jamás vimos que las cierren”, indicaron los vecinos, agregando que “a cualquier hora del día hay gritos, peleas y consumen a plena luz del día. Los niños cuando van a la escuela tienen que tener cuidado de no levantar la vista porque los amenazan”.

Barrios colmados

A su vez, los vecinos manifestaron que ya no hay ningún barrio que no tenga un lugar de venta. Incluso los vendedores de esta droga implementaron nuevas formas para vender en cada rincón, siendo una de ellas el uso de narcodelivery. Lo último, sostienen, se implementó durante la pandemia por Covid-19.

“Los ves que llegan, paran, se pasan la mano y la moto acelera y se va. Hizo la entrega y listo. Todos vemos no sabemos cómo la Policía no lo ve o no actúa”, reclamaron.

El ultimo relevamiento hecho en las escuelas por el Ministerio de prevención de Misiones determino que el consumo problemático se registra a muy temprana edad, habían detectado niños de 7 a 9 años adictos al consumo.



En cifras

7

Es la edad mínima que tienen los consumidores de pedra según el último relevamiento hecho en las escuelas por la Secretaría de Prevención de Adicciones.