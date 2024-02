Misiones mantendrá el BEG en medio del revuelo por la quita de subsidios

sábado 10 de febrero de 2024 | 6:07hs.

La eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del gobierno de Javier Milei generó numerosas reacciones por parte de gobernadores e intendentes, además de sumir a las provincias en la incertidumbre de cómo continuará el sistema de transporte público de pasajeros en todo el país, especialmente en Misiones.

Mediante ese Fondo Compensador se asistía a las provincias con recursos para el transporte público que en definitiva permitía al usuario pagar el pasaje muy por debajo del precio que establece el mercado. Dicho de otra manera, el Estado cubría en gran parte el costo del servicio de colectivo que ahora, con esta determinación de eliminar esta asistencia, provocó un gran revuelo en las provincias.

Hasta el 2001 no existía ayuda por lo que el usuario pagaba la totalidad del valor del boleto. Desde entonces comenzó a aplicarse el sistema de subsidio que ahora puso fin este gobierno.

En el caso de Misiones una de las preocupaciones que surgió inmediatamente de parte de los ciudadanos fue respecto a qué sucederá con el Boleto Estudiantil Gratuito Misionero (BEG), que en este caso siempre fue financiado por la provincia como también el sistema de Sube Misionero.

Durante las vacaciones el BEG se suspende y vuelve a ponerse en vigencia cada año escolar. Según afirmaron a El Territorio, la Provincia sostendrá sin cambios la vigencia de este beneficio destinado a los estudiantes de todos los niveles educativos de Misiones. Es decir, la continuidad del boleto estudiantil está garantizado.

El BEG fue concebido y puesto en marcha durante la gestión del gobernador Hugo Passalacqua, quien ahora justamente al volver a cargo de la administración provincial está decidido a sostener este beneficio pensado para estudiantes que revistan la calidad de alumno regular, que asistan tanto a institución público de gestión estatal o privada, en los niveles inicial, primario, secundario y superior en carreras presenciales.

De esta manera, es uno de los temas que la provincia ya tiene decidida la continuidad.

Lo que debe resolverse

El impacto del recorte de subsidio al servicio de transporte es lo que deberá resolverse por parte de las autoridades concedentes, esto significa tanto desde el gobierno provincial como de los intendentes. Es decir, que se deberá negociar con las empresas para proteger al usuario.

Guillermo Leumann, presidente de Empresarios Unidos de Transporte Automotor (Euta), sostuvo ayer: “Es real la explicación que ensayan desde la Nación”, en referencia a que era una decisión tomada en forma previa por este gobierno lo de dejar de compensar servicios de los cuales el Estado nacional no era dueño o concedente. Lo habían indicado en campaña, además.

En cuanto a qué implica para Misiones, recordó que hay compensaciones pendientes de pago. “Nos están debiendo las compensaciones nacionales desde octubre, noviembre, diciembre 2023, que hasta el día de la fecha Misiones no cobró”.

De esta manera detalló que se abonó hasta septiembre, en razón hasta entonces de unos 330 millones de pesos mensuales, que es lo que en más o en menos cantidad -en la actualidad desfasados por la inflación y siempre insuficientes-, dejará de percibir mensualmente la provincia por mes con destino a compensar a los usuarios del servicio.

A su vez, indicó que el subsidio nacional está efectivamente cortado desde principios de enero, toda vez que no se suscribió ningún nuevo convenio entre Nación y provincias, ni se prorrogó convenio anterior vencido en diciembre de 2023.

Recordó que en el caso de Posadas y Área Metropolitana, “acá tenemos el Sube Misionero administrado por Servicios Urbanos SA que tiene homologado el sistema por Nación Servicios, administradora del Sube Nacional y es compatible. Si la Nación tuviera voluntad de compensar a los usuarios misioneros podría hacerlo a través del Sube Misionero tanto en Posadas y Área Metropolitana como también podría hacerlo en Oberá, e incluso con inversión local podría hacerlo en toda la provincia. La realidad es que el Sube Nacional sólo está funcionando en aproximadamente en 66 ciudades de todo el país; el resto de las ciudades no lo tienen”. En el caso de Misiones Apóstoles e Iguazú apunta hacer lo mismo. “Tenemos hace 10 años la Sube nacional y la gente Apóstoles y Colonia Liebig tienen los beneficios de la Nación”, afirmaron desde la empresa Río Uruguay.

Sobre el paso que viene o las acciones a seguir frente a la retracción de Nación, afirmó Leumann que lo deberá resolver la autoridad y/o el poder concedente local dueño del servicio. Esto es, la provincia o en algunos casos los municipios. Hablando ya del monto que tendría el pasaje, “es el poder concedente quien deberá determinar cuánto está dispuesto a compensar al usuario” o finalmente trasladar a tarifa.

En relación al precio puro de tarifa sin compensaciones, la estimó en parámetros históricos del equivalente al costo en un bar de un pocillo de café o 1 dólar con cincuenta, que es un valor o parámetro mundial.

Recordó que el servicio de transporte internacional de características urbanas Posadas-Encarnación, que no está subsidiado, posee una tarifa de 1.500 pesos.

Desde el Municipio

Desde la Municipalidad de Posadas recordaron que en Misiones hubo una definición de avanzar con una tarjeta propia en reemplazo del Sube Nacional.

Se trata del Sube Misionero y se añadió el Subi (pago electrónico), pero enmarcado en el sistema de la tarjeta provincial.

En forma previa, en 2017 el entonces intendente de Posadas Joaquín Losada gestionó el Sube nacional, pero la particularidad es que Posadas tiene un sistema metropolitano con Garupá. No obstante, recordó una fuente, que se hizo la gestión para acceder al cartón nacional. A su vez, en el 2023 al haber una disposición nacional se hacía necesario que todos los municipios adhieran y de esta manera los 78 municipios solicitaron adherirse a la Sube nacional. Por lo tanto, desde la comuna recuerdan que la resolución está hecha, pero el acuerdo para implementarlo y la operación no están hechos. Es decir, está pedido, pero no está acordado ni implementado.

La Sube nacional opera a través de una plataforma de Banco Nacional Servicios, que es distinto al sistema de implementación realizado en Misiones. Por ejemplo, para hacer algunas combinaciones, por un segundo viaje un 75% del valor y hasta 50% por un tercer viaje.

En cuanto al esquema de Sube Misionero, es distinto, se puede recorrer a través de transferencia y se paga un sólo pasaje. Por ley se tiene, por ejemplo, el boleto estudiantil gratuito. A su vez, todas las operaciones del Sube Misionero están delegadas a una empresa que es Servicios Urbanos Sociedad Anónima. Como estos dos sistemas, no son compatibles deberá avanzarse en adaptar el sistema.

También se detalló desde el municipio que si la provincia quiere entrar al sistema de la Nación, debe dejar de lado el Sube Misionero o adaptarse al sistema nacional.

Son determinaciones que la debe tomar la provincia de Misiones, porque tanto el Sistema Metropolitano como Servicios Urbanos Sociedad Anónima (Susa) están regidos por la provincia.





