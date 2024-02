Las terminales de Retiro y Posadas registran gran caída en ventas de pasajes

sábado 10 de febrero de 2024 | 6:04hs.

Los meses de enero y febrero fueron poco favorables en materia de transporte de pasajeros en colectivos entre Buenos Aires y las distintas terminales de la provincia de Misiones. Los motivos de esa baja son la falta generalizada de dinero en mano de los potenciales viajeros y la competencia cada vez más fuerte que representan los vuelos en avión, que para el mismo trayecto pueden ser más económicos según el destino.

Tras una recorrida realizada por El Territorio en la terminal de ómnibus de Retiro así como también de Posadas, se demostró que en lo que va del verano hay menos movimiento de pasajeros y de colectivos que en temporadas anteriores.

Desde las boleterías de las empresas de larga distancia explicaron que después de la pandemia “no se logró recuperar el movimiento que había antes pero que este verano es totalmente atípico por la baja de viajeros a distintos puntos del país”.

En ambas terminales coincidieron que enero “dentro de todo fue un poco mejor, pero febrero inició con poca frecuencia de usuarios en las plataformas de la terminal”.

Esto deriva en que los colectivos no se llenen a la hora de salir, y que a comparación de años anteriores pospandemia esta sea una de las peores temporadas para el sector. No obstante, un dato a destacar es que en la Terminal de Ómnibus de Posadas, resaltaron que esta situación no se dio con los pasajes hacia Brasil, los cuales mantuvieron su demanda.

Escaso movimiento en Retiro

“Enero estuvo un poco mejor, pero febrero viene súper bajo. Por el fin de semana del carnaval hay algo más de demanda, pero no se compara con otros tiempos donde había que poner colectivos de refuerzo en el verano. Ahora es raro que una unidad salga llena, siempre hay asientos vacíos. Y eso que la mayoría de las empresas disminuyeron sus frecuencias”, explicaron desde la boletería de Crucero del Norte en Retiro.

Según constató este medio, Retiro muestra andenes vacíos. Pocos colectivos llegando y saliendo hacia todo el país, así como también bajo caudal de pasajeros. Los fines de semana largos como este feriado por carnaval, afirman que las ventas se elevan un poco, pero el resto de las semanas muestra un panorama bastante gris con pocos usuarios movilizándose para tomar los respectivos transportes.

“Ya no se ven las postales de familias saliendo de vacaciones con sombrillas y conservadoras que eran un clásico de los meses de enero en Retiro”, manifestaron a este matutino.

Desde la firma Chevallier que hace viajes a las ciudades de la costa argentina -usualmente de lo más buscado del verano en el país- relataron que “el primer mes del año hubo un poco más de movimiento, pero febrero salvo este fin de semana largo por feriado viene demasiado tranquilo”. La empresa ofrece viajes desde Buenos Aires a Mar del Plata desde los $38.000.

Costos hacia Misiones

Para ir o venir en colectivo de larga distancia de Buenos Aires a las distintas terminales de los municipios misioneros existe una gran variedad de precios, que dependen del servicio. Hay asientos más confortables que se hacen cama total y semicama. El servicio más económico de un viaje en colectivo entre Buenos Aires y Posadas se ofrece hoy a $39.850 (Empresa Capital del Monte). A Leandro N. Alem con la empresa mencionada cuesta $41.600, a Oberá $42.500 y Puerto Iguazú $54.880.

Desde esa base hacia arriba suben los precios donde se pueden encontrar entre los servicios semicama, cama total y premium para viajar a la tierra colorada.

Otros costos promedios son los que manejan las empresas como Río Uruguay, que tiene un boleto semicama a partir de $54.200, y Crucero del Norte al igual que Vía Bariloche, a $60.000. Los servicios cama suite o premium pueden valer desde $71.750 con la empresa Río Uruguay.

Por los aires

En cambio, para viajar en avión desde Buenos Aires a Posadas, en Flybondi hay pasajes desde $30.000 y en Aerolíneas Argentinas desde los $48.713. Claro que en el caso de Flybondi esa tarifa debe ser comprada con meses de anticipación, no incluye equipaje y tampoco ningún extra como por ejemplo elegir el asiento o hacer el trámite de checking en el mostrador. Todo se debe realizar desde la página de la compañía.

Por lo tanto, si se trata de un viaje programado, la ganancias está en sacar con anticipación un viaje aéreo. Siempre que se tenga en claro que llevar equipaje sumará bastante más valor a los atractivos $30.000 de los que deciden viajar solo con una mochila de mano.

Desde Aerolíneas Argentinas señalaron a El Territorio que “los aviones que volaron a Posadas en enero fueron con un 77% de pasajeros y a Puerto Iguazú con un 88%. Los que están saliendo en febrero lo están haciendo con un lleno de 70% a Posadas y de 80% a Puerto Iguazú”.

Esos porcentajes indican que también para la aerolíneas de bandera argentina bajo el número de pasajeros durante el verano actual.



Promociones con destino a Paraguay

Las boleterías de varias empresas de la terminal de ómnibus de Retiro que viajan a Misiones ofrecen por estos días unos pasajes en promoción de ida y vuelta a Paraguay que resultan más económicos que los boletos con destino a Posadas o a cualquier punto dentro de Misiones.

La oferta de “Promoción Paraguay” contempla el viaje de ida y vuelta desde Buenos Aires hasta Asunción por Clorinda a $100.000 y por el puente San Roque González de Santa Cruz cuesta $80.000. Se trata de colectivos que salen y llegan diariamente a la terminal de Retiro. Con esta oferta, un viaje de Buenos Aires a Asunción termina siendo igual y en muchos casos más económico que el viaje con el mismo servicio de colectivo que desde Buenos Aires a Posadas. Porque el servicio más económico a Posadas cotiza a $39.850 y desde ahí suben las tarifas.

El promedio de esos precios se ubica en los $50.000. En tanto que para viajar de Buenos Aires hasta Asunción, con escala en Encarnación, después de cruzar el puente con Posadas, la tarifa es de $40.000.



En cifras

$39.850

Es el pasaje más económico desde Buenos Aires hasta Posadas. Luego hay desde $54.200 y $60.000, siendo el servicio semicama el más barato.

$30.000

A partir de este valor se consiguen precios de pasajes en avión con la línea lowcost. Mientras que en aerolíneas se consiguen desde $48.713