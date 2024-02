River Plate Golea a Vélez: Quinteros habla de vergüenza y fragilidad defensiva

lunes 05 de febrero de 2024 | 15:20hs.

River aplastó a Vélez por 5-0 este domingo en el Monumental, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Tras la tremenda goleada, que contó con un doblete de Facundo Colidio y un hat-trick de Miguel Borja, Gustavo Quinteros, DT de Vélez, tomó la palabra y se expresó en conferencia de prensa sobre la fuerte derrota de su equipo.

Y no se guardó nada el entrenador del Fortín. "La verdad que es un resultado que da vergüenza. A mí como entrenador me da vergüenza. No esperaba nunca una actuación en el primer tiempo de tanta fragilidad en la marca, de dejar tan libre a los rivales en el área, Regalamos dos goles de pelota parada", expresó en principio Quinteros.

"Otro gol en una jugada que tocamos para atrás al rival. Muy frágil. Un equipo muy frágil defensivamente. Donde perdimos casi todos los duelos. Donde River fue superior en todo momento. Y el segundo tiempo lo mejoramos. Hablamos mucho de esa fragilidad, de esa falta de actitud por momento en la marca y en la concentración. Pero bueno, demasiado tarde, ¿no?", agregó el DT de Vélez.

En línea con el análisis del juego, Quinteros marcó que la libertad que le otorgaron a Colidio, entre otras cosas, fue clave para que River se ponga arriba con facilidad: "Yo creo que dejamos recibir muy libre a Colidio en los pivoteos, a espaldas. Jugó muy libre el volante central, le dimos libertad a los laterales, no fuimos un equipo agresivo, ni hicimos lo que entrenamos".

"Entramos al campo de juego con muchas dudas, sin hacer lo que realmente entrenamos. Y los pocos momentos que el equipo estuvo bien, que generó un par de situaciones, fueron momentos ante la pérdida del rival, que habíamos entrenado que ante la pérdida River quedaba expuesto. Podríamos haber hecho un gol, pero no hicimos lo que entrenamos, no estuvimos concentrados, no marcamos la pelota parada; tres goles lo regalamos nosotros, cada uno tenía su marca, pero cabecearon solos", comentó Quinteros.

"Fueron errores que el rival aprovechó (...) Pero no tuvo nada que ver el esquema, sino el tema de fragilidad, de falta de agresividad, de dejar libres a los rivales en el área, de dejar recibir de espaldas siempre a uno de los dos delanteros, y eso fue lo que realmente pasó en el partido", expresó.

Aunque, claro, más allá de la autocrítica, Quinteros se refirió al trabajo que vendrá luego de este partido para reponerse como equipo. "Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que debemos cambiar la actitud. Es un plantel o un grupo que ante la primera adversidad se cae mucho anímicamente, le cuesta revertir situaciones adversas, es un tema anímico que hay que resolverlo, que yo creo que va a ser difícil esta semana, estos días... Pero bueno, la revancha está en el próximo partido, donde tenemos que cambiar totalmente la actitud, tenemos que cambiar la forma, tenemos que ser un equipo mucho más agresivo en todo sentido", señaló el entrenador del Fortín, que aún no conoce la victoria en este certamen (lleva dos derrotas y un empate).

El DT de Vélez visitó solo dos veces el Monumental, y en ambas se llevó una goleada. La primera fue en 2022, cuando enfrentó a River por la fase de grupos de la Copa Libertadores y cayó 4-0. Y la segunda, la de este domingo, que culminó con una paliza de 5-0 a favor del Conjunto Millonario.