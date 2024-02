Vanessa De María, una brasileña enamorada de Misiones y que canta folclore argentino

lunes 05 de febrero de 2024 | 4:30hs.

Vanessa De Maria es una brasileña que nació en Srandí una localidad a 200 kilómetros de la frontera argentina. Allí, de la mano de su papá comenzó a cantar la música que escuchaba en la radio, pero la onda corta traía sones folclóricos argentinos y eso fue lo que terminó definiendo el estilo de esta cantante. “Me acuerdo mucho a escuchar a Teresa Parodi a Tarragó Ross Mercedes Sosa y después los clásicos de Latinoamérica como Los Panchos”, contó la brasileña en el estudio de Radioactiva.

Lo insólito es que no solo en su familia nadie era músico sino que mucho menos hablaban el castellano. El método de la pequeña Vanessa fue grabar esas canciones de radios en cassettes y luego desgravar sus letras a mano,que escribía de acuerdo a la fonética.Luego, su papá le regaló “Canto general” de Pablo Neruda, simplemente porque vio que era un libro en castellano y pensó que a su hija podía interesarle. “Ese libro me sirvió de diccionario”, explicó Vanessa en Radioactiva a pesar de que detalló le llevó años perfeccionar el idioma.

El padrinazgo de Nicolás Colacho Brizuela, guitarrista de Mercedes Sosa fue lo que la terminó de catapultar. Con él grabó su disco Perfume del Sur que la llevó a cantar a Cosquín y consagrarse en Brasil y Argentina.

“Yo pienso que es mi gran padrino en la música porque no veo otra persona que me haya ayudado tanto en edificar un camino profesional”, destacó Vanessa al recordar que previo a su encuentro con el guitarrista que la impulsó, vivía en Europa y cantaba música argentina pero que no salía del circuito de bares y restaurantes.

Tras su presentación en Cosquín en 2008 sin embargo, dedicó alejarse de los escenarios y dedicarse de lleno a la crianza de su hijo

Como suele pasar con las madres, cuando el niño devino en adulto, se volvió a enfocar en ella misma y se dio cuenta de que todavía tenía mucho por decir y cantar. Hoy su hijo es quien la acompaña en cada presentación también y oficia de community manager, por ejemplo.

Y juntos llegaron esta semana a Posadas para grabar un nuevo material discográfico. Los estudios de Tierra Soñada oficiaron de sede para las canciones populares del Litoral que Vanessa eligió cantar junto a nada más y nada menos que Los Núñez.

“Cuando escucho la música de Misiones tengo todos esos paisajes incorporados del sonido de las Cataratas, las mariposas, el color de la selva, los caminos de tierra roja, tan particular que tiene Misiones…”, comenzó explicando Vanessa al detallar que en este disco decidió volver a sus orígenes, esas sensaciones de la infancia en su tierra natal limítrofe a Argentina. “Creo que no he visto en otro lugar así en el mundo. Y entonces todo eso es lo que hace, que yo sea Vanessa de María la que canta folclore argentino también, los paisajes de mi infancia en las canciones que yo agarraba del otro lado de la frontera”, graficó. En ese marco recordó que visita Posadas desde pequeña, y que la siente como su segundo hogar.

Por eso, el ambicioso disco que está preparando que también tiene canciones grabadas con Víctor Heredia, León Gieco y Teresa Parodi, quiere presentarlo primero en Misiones y después en el resto de Argentina.

Volviendo al ruedo con todo, Vanessa manifestó que tiene varios proyectos en curso y que son como muchas ‘plantitas que plantó en su jardín’ y que espera ver florecer en 2024.