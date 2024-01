Francos aseguró que capítulo fiscal de la ley "Bases" se retiró porque "se demoraba el tratamiento"

sábado 27 de enero de 2024 | 11:22hs.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo hoy que la remoción del capitulo fiscal del proyecto de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" se debió a que se "demoraba el tratamiento" de la iniciativa en el Congreso y precisó que por eso el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron "retirar esa parte y avanzar en los temas que tienen consenso".

"La Ley Bases está orientada a generar una libertad para el desarrollo económico. Resultaba fundamental sacar esto rápidamente. La parte fiscal era menor y demoraba el tratamiento", afirmó Francos en declaraciones a radio Continental. Asimismo, agregó que Milei y Caputo decidieron retirar "esa parte" que incluía temas como retenciones, blanqueo, Ganancias y cambios en la fórmula jubilatoria, mientras "se avanzaba en los temas en los que existe un consenso".

"Entendemos que en la parte fiscal de la ley había desacuerdos, en la suba de impuestos para nosotros mismos no era lo deseado, preferimos sentarnos a discutirla con los gobernadores y legisladores y mientras tanto aprobemos la ley para dar señales que la inversión es segura en la Argentina", explicó el funcionario.

Francos indicó que desde el oficialismo "aspiran" a que la Cámara de Diputados apruebe la ley "Bases" el día martes y luego la iniciativa sea ratificada rápidamente en el Senado. "La responsabilidad urge en la política. Se debe dar una señal al mundo y a los productores argentinos. Me parece que es fundamental", evaluó.

Consultado sobre las facultades delegadas al Presidente que se contemplan en el proyecto, Francos aseguró que esa es una prerrogativa que "han tenido todos" los jefes de Estado para poder "actuar con celeridad en cuestiones económicas". "No digo que nos deleguen todas las facultades legislativas, pero algunos que hacen a las urgencias y dar señales para permitir poner en funcionamiento la economía del país es lo más razonable", consideró Francos.

Además, destacó el esfuerzo que realiza el gobierno nacional y algunas provincias para "racionalizar los gastos de la gestión pública" y de "racionalizar la economía" dado que, dijo, se está "corrigiendo día a día" la crisis económica y la inflación "está comenzando a enderezarse" tras la fuerte suba de los precios que se registró en las últimas semanas.

"Es muy probable que en poco tiempo más podamos tener la certeza de que las variables mas cruciales de la economía se están cruzando", vaticinó. Respecto del paro y movilización de la CGT, calificó la medida de fuerza del miércoles último como "un fracaso" porque "no impactó en la actividad económica". "No asusta ese paro ¿Por qué no hicieron los sindicalistas de la CGT una huelga durante cuatro años al gobierno anterior?", interrogó el ministro a modo de conclusión.