Productores de yerba suspenden la cosecha y exigen mejores precios

Productores yerbateros acordaron suspender la cosecha de hoja verde y exigen 505 pesos por kilo. Es lo que se decidió tras la reunión realizada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), donde consensuaron en pedir 505 pesos desde ayer para la hoja verde y 1.919 pesos el kilo de yerba mate canchada. De esta manera, productores de San Pedro se reunieron y acordaron suspender la cosecha durante una semana como plazo para que los secaderos actualicen el precio. Desde el sector industrial consideraron razonable entre 280 y 300 pesos el kilo y no estarían de acuerdo con parar la cosecha.

Nuevamente el sector yerbatero está ante una crítica situación, según cuestionaron, por el bajo precio que pagan los secaderos el kilo de hoja verde, que en algunos casos llega a 220 pesos a la fecha, con tendencia a incrementarse en los próximos días, pero no llegaría a los 505 pesos como pide el sector, que considera un número acorde a la inflación que golpea fuertemente el bolsillo de las familias, que deben hacerle frente a precios exorbitantes para dar continuidad con la actividad.

El debate

El grupo de productores autoconvocados en San Pedro debatió por casi dos horas, por momentos la conversación se tornó tensa, los ánimos se exaltaron cuando se tocó la cuestión del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), ya que algunos colonos dijeron sentirse muy defraudados con las decisiones que tomaron en los últimos tiempos los dirigentes actuales, que lejos tienen que ver con los intereses de los productores.

El cese de cosecha

De a poco los ánimos se calmaron y retomaron el hilo de la conversación que explícitamente hace referencia al precio de la hoja de yerba mate.

En tal sentido, el grupo de productores que participó en la reunión realizada en la jornada de ayer en el Inym, comentó a los presentes los temas tratados y argumentaron el porqué de solicitar el cese de cosecha.

“A partir de hoy 505 pesos deben pagarnos los secaderos si quieren yerba, no podemos vender por menos, no se debe llevar yerba al secadero que no pague ese precio, no podemos regalar nuestro producto, todos sabemos lo que cuesta levantar el yerbal”, indicó Waldemar Schwider.

Se produjo un acalorada discusión, antes de lograr un acuerdo.

Sostuvo que “los secaderos van a tener que juntarse y hablar con los molinos para que mejoren el precio, nosotros por el valor actual no podemos vender”.

Por su parte, Ariel Steffen, insistió ante los presentes sobre la imperiosa necesidad de que todos se pongan de acuerdo para que los secaderos paguen el precio que solicitan sea ajustado.

“Hoy nos están pagando la yerba a 250 pesos puesta en secadero que no cubre los gastos, todo aumentó el 100%, tenemos que dar valor al trabajo de la familia. Tenemos que plantarnos y ponernos firmes para que hoy, porque no sabemos que va pasar con la inflación de acá dos meses y exigir los 505 pesos”, añadió.

Por una semana

El énfasis del encuentro estuvo con la consigna “paremos la cosecha, no vamos a regalar el sacrificio, yo creo que tenemos que unirnos, entrar en acuerdo y pedir el cese de cosecha, no estamos en contra de los secaderos, deben conocer nuestro pedido y negociar con los molinos, no tenemos otra alternativa”, reiteró Steffen.

Los productores acordaron darles a los secaderos una semana de plazo y permanecer en alerta, asamblea y realizar una nueva reunión el próximo viernes para determinar qué medidas tomar, en caso de que no se llegue a dicho precio.

La conformidad de lo expresado en el acto, fue acompañada con manos levantadas y firmas de los presentes.

Por lo tanto, desde la fecha suspenden la cosecha de yerba y solicitan que las demás localidades de la provincia se adhieran a la mencionada medida.

Secaderos

El pedido de los productores no tiene el visto bueno de parte de algunos secaderos. Según pudo sondear este matutino, consideran razonable de 280 a 300 pesos por kilo de hoja verde y no estarían dispuestos a parar la actividad.

El argumento es el impacto de dicho valor en el consumidor final, que ante la suba no llega a fin de mes, lo que podría ocasionar una disminución del consumo de yerba mate a nivel nacional. Muchos secaderos cuentan con producción de hoja verde propia.

Sobre el Inym

Si bien el valor de la hoja verde fue el principal motivo de la convocatorio, sirvió para tratar cuestiones relacionadas al Inym; en ese sentido, manifestaron la falta de representatividad y comentaron los cambios negativos que se observaron en dicho instituto desde que se eliminó la mesa asesora que en su momento dio beneficios para los productores, que luego quedaron sin efecto

“Cuando asumió Juan Szychowski -el 28 de abril de 2020, designado por el gobierno de la Nación- con Jonás Peterson, nos echaron, dijeron que no necesitaban ayuda de una mesa asesora”, señaló Cachito Steñuk.

Planteó que “hay que lograr en el Inym, meterse adentro como productores y defenderlo a capa y espada, pero con gente honesta, que conozca el sector. Estos temas hay que tomar con mucha paciencia”.

Un diputado generó malestar

Para el disgusto de algunos, y fue el momento que generó malestar entre los presentes, hizo uso de la palabra el diputado Miguelino Núñez, del PRO, quien entre otras declaraciones señaló: “Es una vergüenza lo que están haciendo los representantes de ustedes poniendo a uno contra el otro, lo único que tenemos que saber para fijar el precio de la yerba es que ni Brasil ni Paraguay tengan un precio menor”.

Hasta ese momento, los colonos escucharon, pero la discusión se puso tensa cuando el diputado interfirió y cuestionó la metodología que utilizaron los autoconvocados para redactar el acta, la cual fue aprobada por los presentes previamente.

Ante esto, los productores ratificaron, afirmando: “Acá no estamos para hacer política, vamos a defender nuestros derechos, pero entre colonos, entre quienes conocemos nuestra realidad”, concluyeron.

