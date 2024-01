Cultivan tabaco de invierno para vender a Brasil e impulsar el sector agrario

sábado 27 de enero de 2024 | 6:04hs.

Son más de 1.000 las familias que en la zona rural de Fracrán incorporaron en sus chacras el cultivo de tabaco de invierno, una práctica no tan común en Argentina. Ante el amplio interés, surgió la creación de la Cooperativa Agroindustrial Tabacalera de Fracrán Limitada, con el objetivo de tornarse los primeros en la zona en exportar la producción a Brasil y no tener que depender de ningún gremio o intermediario para realizar la venta. Aseguran tener mercado asegurado a excelentes precios.

Es que desde hace poco más de dos años, se ha notado la demanda por tabaco por parte de compradores de Brasil, que ofrecen un valor superior al que pagan las tabacaleras de Argentina. Muchas de estas compras se hacen de forma clandestina por parte de los productores, afectando a la economía local.

Se hizo una reunión con el Ministerio de Cooperativas para crear la entidad.

Por ello, se decidió incorporar el cultivo de tabaco de invierno, una alternativa que es más común en Brasil, ya que en Argentina el tabaco se cultiva durante los meses de primavera y verano, y se comercializa entrado el otoño. El principal interés pasa por el precio, que a la fecha supera los $3.500 y tiende a incrementarse hacía el invierno, por kilo de tabaco, 1.000 pesos más de lo que se pagará el kilo de la zafra 2024 en Argentina.

Para avanzar con este trabajo, los productores de Fracrán crearon una cooperativa con el propósito de mantener en regla el cultivo de tabaco de invierno e impulsar el sector agrario ya que también estarán habilitados para la producción de cultivos anuales, como la mandioca.

La iniciativa es de suma importancia para un municipio en plena etapa de desarrollo comunal, donde el 60% de su superficie está conformada por zona rural.

Capacitaciones

El martes, los productores mantuvieron una capacitación por parte del Ministerio de Acción Cooperativa a cargo de Daniel Martínez Di Pietro, a fin de conocer sobre la funcionalidad, obligaciones y derechos de una cooperativa. Posteriormente, conformaron la comisión directiva, paso sumamente importante para que una vez tengan el tabaco en fardos, estén dadas todas las condiciones administrativas para comercializar de manera legal, tal como lo afirmó a El Territorio Claudio Amaro, electo presidente de la mencionada entidad que cuenta con 60 socios fundadores.

“La idea es avanzar con la cooperativa porque la compra se realiza liquidada, es decir, los productores reciben un único pago, no hay retorno por ejemplo, tampoco gremio que intervenga, eso generó gran interés por cierto, hoy en día la gente no quiere gremios porque ya no ayudan al productor”, apuntó. Sobre la venta, agregó que “nuestra idea es tornarnos exportadores de tabaco de invierno, hoy si tenemos los papeles podemos venderlo donde queremos, nuestro órgano fundamental hoy es Brasil”.

La propuesta recibió total apoyo del intendente Juan Fernández, quien acompañó a los productores durante la capacitación y creación de la entidad, mostrándose entusiasmado por el impulsó que significa para fortalecer el arraigo rural de Fracrán.

Características del cultivo

El tabaco de invierno que no se acopia en Misiones, además de la rentabilidad, resulta atractivo porque se cultiva durante los meses más frescos del año a diferencia del sistema de cultivo que manejan las tabacaleras de Argentina. Al tratarse de un cultivo que demanda mucho esfuerzo físico bajo el sol, los productores prefieren hacerlo durante el invierno que en pleno verano.

La siembra de las semillas en almácigos se da durante enero y apenas alcanzan el tamaño adecuado, son trasplantadas al rozado donde alcanzan la etapa de maduración de hojas a finales de invierno, cuando se realiza la cosecha, clasificación y enfardado. “La gente se apegó a eso, a que no hace mucho calor, es una manera diferente de trabajar, incluso pueden cultivar ambas variedades, cuando se saca el tradicional se planta el de invierno”, detalló Amaro.

Los insumos y semillas son proporcionados desde Brasil, con una variedad que se adapta muy bien al suelo de Misiones. No sufre daños por heladas y el rendimiento por planta supera al tradicional. “Es un tabaco muy pesado, por planta se logran más de 250 gramos”, precisó el productor. Si se tiene en cuenta que ya son más de 1.200 los colonos que se sumaron a esta alternativa y cada uno puede llegar a producir 1.000 kilos -que equivalen a unas 5 mil plantas-, se habla de más de una tonelada de tabaco. La idea es lograr 2 mil kilos por colono.

“Como se cultiva en invierno, época donde hay pocos insectos, no se usan casi venenos y después del despunte aguanta hasta 90 días, a diferencia del tradicional que pasan 25 días y hay que cosechar sino se echa a perder”, concluyó Amaro.