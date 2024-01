Unas 300 personas se manifestaron en Iguazú en contra del DNU y la ley ómnibus

miércoles 24 de enero de 2024 | 21:40hs.

A las 17 horas comenzó la concentración en la plazoleta Fuente Alba en la rotonda de acceso a

la ciudad de las Cataratas. Allí se congregaron integrantes de los movimientos sociales,

afiliados a los gremios, trabajadores de la cultura, científicos e investigadores de los diferentes

institutos. A las 18 horas partió la manifestación pacífica que culminó en la plaza San Martín

donde un representante de cada integrante de la asamblea multisectorial expuso los motivos

por los cuales marcharon.

Los voceros de cada grupo en primer lugar catalogaron a la marcha como histórica teniendo en

cuenta la unión de los diferentes espacios y la convocatoria que alcanzo las 300 personas.

Remarcaron la necesidad de no permitir que el presidente modifique las leyes que atentan

contra los trabajadores y las empresas estatales. Bajo el lema “La patria no se vende, la patria

se defiende” uno a uno los referentes expusieron su situación.

El representante del Movimiento Pedagógico Liberal (MPL) aseguro que el ajuste ya está en la

educación y animo a los compañeros a seguir luchando por la educación que esta en crisis “los

docentes estamos viviendo el ajuste, los docentes recibíamos la garantía salarial que no

estamos cobrando. Los docentes cobramos un sueldo en noviembre y otro diferente en

diciembre, el ajuste ya está en la educación y estamos sufriendo. No estamos de acuerdo con

el DNU y la ley ómnibus. La ley declara a la educación como servicio esencial y siendo esencial

no podemos protestar. Decimos no a la ley que se pone en contra de los sindicatos docentes”

remarcaron.

Desde el Sindicato de Comercio, Fredy Benegas defendió a los trabajadores y acuso al gobierno de quitarle el derecho al trabajador “Si se aprueba el DNU significa que el trabajador estará un año sin estabilidad laboral, nosotros como sindicato no vemos que mejorará para el trabajador. Muchos compañeros votaron a este gobierno, votaron para mejor, no para esto. Compañeros, no bajemos los brazos, pongámonos firmes y salgamos a la calle las veces que sea necesario”.

Por su parte, Natalia Duarte de ATE manifestó “Quieren hacernos callar, pero o van a poder.

Hoy estamos acá demostrando que la unión hace la fuerza. La unidad es lo que nos va a sacar

adelante. No podemos apoyar este DNU que arrebata cualquier derecho y no vamos a permitir”.

Daiana Sanabria del CONICET leyó un comunicado preparado por los investigadores donde reclamo acerca del vaciamiento en salud que propone el DNU y la ley ómnibus. Asimismo, remarcó la importancia de la investigación sobre todo en lo que respecta a las enfermedades tropicales desatendidas.

Además, un representante de otro sector de investigadores hizo referencia al cuidado del medio ambiente, “venimos a reafirmar la importancia de los recursos del medio ambiente y también somos trabajadores y venimos a repudiar más medidas que se están tomando en contra de los que menos tienen”.

En tanto, el representante del sector aeronáutico hizo referencia a la privatización de aerolíneas y remarcó: “Este DNU nos afecta de lleno en nuestra empresa aérea Aerolíneas Argentinas, la quieren descuartizar hacer desaparecer al que es nuestro. La patria no se vende como Aerolíneas, como YPF y el CONICET”.

También se hicieron presentes integrantes de los pueblos originarios en defensa de la

naturaleza remarcado que el presidente no puede cambiar las leyes y atentar contra la

naturaleza. Como guardianes de las tierras aseguraron que impondrán resistencia. “Estamos

presentes acá para decirle no a los cambios en las leyes”.

Por su parte los movimientos sociales remarcaron la necesidad de velar por los derechos de los

que menos tienen y asegurar el alimento de las familias y de los comedores populares.

Tras las alocuciones de los representantes de los diferentes sectores se procedió a la

desconcentración.