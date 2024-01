“La tendencia del Aedes es adaptarse al frío y se expande al sur del país”

domingo 21 de enero de 2024 | 6:05hs.

Laura Harburguer es doctora en Ciencias Biológicas, especializada en control de mosquitos, vectores de enfermedades humanas. La investigadora se desempeña en el ámbito del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (Cipein) dependiente del Conicet.

El Cipein fue designado como Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la resistencia e investigación de los insecticidas en vectores de chagas y dengue.

Harburguer dialogó con El Territorio sobre las características del Aedes aegypti, vector del dengue y de otras enfermedades como zika, chikungunya y fiebre amarilla. Su capacidad de adaptarse a las bajas temperaturas es otro de los componentes que incidieron en el brote actual que, sólo en Misiones, acumula seis muertes y más de mil casos confirmados por laboratorio.

¿Qué características tiene hoy el mosquito Aedes aegypti? ¿Se adapta a las diferentes temperaturas?

Con respecto a la adaptación de los insectos, en particular del mosquito Aedes aegypti a los distintos climas, la realidad es que al menos el adulto, que es el que vuela, el que transmite la enfermedad, por debajo de ciertas temperaturas ya no lo vamos a encontrar o no es óptimo para su supervivencia. Puntualmente no hay un estudio que determine que por debajo de cierta temperatura se muere, pero sí se sabe que por debajo de los 20 grados su actividad baja muchísimo, ya sea porque vuela menos, está menos en busca de los hospedadores para alimentarse o no es tan factible que se reproduzca. Pero sí hay trabajos, en particular hay un trabajo de colegas investigadores del Conicet argentino, liderado por Silvia Fischer y Adrián Díaz, que muestran que los huevos sí pueden sobrevivir a las bajas temperaturas. Entonces esa es la forma en la que el mosquito resiste el clima frío.

¿Quiere decir que el vector puede estar presente cada vez en más lugares del país?

Lo que hicieron estos colegas fue recolectar huevos de la ciudad de Buenos Aires que habían sido puestos por el mosquito Aedes y los llevaron a condiciones de temperaturas más bajas en la temporada de invierno, es decir, los colocaron en distintos lugares de la provincia de La Pampa. Los dejaron ahí un tiempo y después los pusieron a eclosionar y vieron que nacían. Aproximadamente el porcentaje de nacimientos estaba entre el 30% y el 80%. Quiere decir que los huevos es la forma en la cual estos mosquitos resisten y se adaptan a los climas más fríos. Y es por eso que cada vez la distribución en nuestro país del Aedes aegypti se está yendo más hacia el Sur.

Actualmente ¿cuál es el mapa del Aedes en Argentina?

Con respecto a la distribución, hay un trabajo que data de 2008, que fue un trabajo bastante completo de colegas del Conicet, de Darío Besani y Aníbal Carbajo, que marca cuál es la distribución del mosquito Aedes aegypti y se puede ver en un mapa que abarca muchas provincias del Noroeste argentino, incluyendo Salta, Jujuy, Tucumán y provincias también del Noreste como Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y además Buenos Aires. En el caso particular de Buenos Aires, hay otro trabajo que estudia si se encuentra presente hasta Mar del Plata, porque hasta este momento no se lo había encontrado, sino siempre más al Norte, y bueno, empiezan a encontrar, este es un trabajo más actual, presencia del mosquito Aedes aegypti en Chascomús, en Dolores, pero no se ve su distribución hasta Mar del Plata. Y después hay algunos trabajos que muestran encuentros puntuales de esta especie en la provincia de La Pampa, también en Mendoza, pero no se puede decir que haya una distribución continua, sino que fueron hallazgos puntuales de este mosquito, pero sí lo que se ve es una tendencia a que se adapta a climas fríos y se extiende al Sur del país.

¿Hay otros vectores que transmiten el dengue?

En la Argentina, además de Aedes aegypti, que es el vector que todos conocen del dengue, zika y chikungunya, está Aedes albopictus que es otra especie que también transmite dengue pero está suscripta a un sector de la provincia de Misiones, bien al Norte desde el límite con Brasil se lo encontró hasta en Eldorado. Es importante conocerlo porque si bien no se extendió, su distribución todavía está más al sur en Europa y es muy amplia. Entonces se está estudiando por qué en un lugar que tiene un clima templado incluso más frío que Argentina, como es Europa, se adaptó; también esa especie está en España, en Francia.

En Argentina todavía no se pudo extender más allá de Eldorado. Los estudios que se hicieron hasta el momento es que como está presente el Aedes aegypti y compite por varios sitios de cría con este vector, todavía no se pudo ampliar su distribución, por lo cual lo que se ve hasta ahora es que el Aedes albopictus está circunscripto a las zonas más selváticas o más rurales en esta área de Misiones mientras que Aedes aegypti está en la ciudad.

¿En qué medida influye el cambio climático en el crecimiento de la población de mosquitos?

A nivel mundial hay estudios en los que se ve que a medida que los países se tornan más tropicales, no solamente por el aumento de temperaturas, sino por el clima que estamos teniendo, sobre todo este verano, en donde hay tormentas frecuentes, elevada humedad, mejoran el ambiente para que el mosquito se vaya propagando más. En Argentina se extiende hacia el Sur del país y en el caso del continente americano también se extiende por todo el continente. Pero una cosa importante que destacar es que si bien el cambio climático favorece la proliferación del mosquito en particular y de todos los insectos en general, porque necesitan de estos climas cálidos, en el caso del Aedes aegypti mucho depende de nosotros, de que le demos el lugar o no.

Por más que las condiciones climáticas sean favorables, si nosotros eliminamos todos aquellos recipientes que puedan funcionar como posibles criaderos, sobre todo en la época donde hay más frío, no le damos sitios de cría, tampoco va a haber mosquito. Entonces gran parte, a pesar de que el cambio climático favorece su expansión, depende de nosotros. La realidad es que también el crecimiento poblacional del ser humano es bastante desordenado, entonces eso genera que haya muchos recipientes disponibles que sean potenciales sitios de cría.

