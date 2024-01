Sin el aporte del Municipio reúnen fondos para realizar una nueva edición del Carnaval

sábado 20 de enero de 2024 | 9:25hs.

Los integrantes de la Comisión Permanente del Carnaval Iguazú Maravilla del Mundo continúan trabajando para lograr reunir los fondos necesarios para celebrar las bodas de Plata de la fiesta popular declarada de interés municipal. Desde la Municipalidad de Puerto Iguazú emitieron un comunicado que no serán parte de la organización y que se comprometen a trabajar en conjunto con la Comisión durante el 2024 para la edición del 2025.

La decisión fue comunicada este viernes, no obstante, no era desconocida para la Comisión que desde el año pasado espera respuestas por parte del municipio, desde la dirección de cultura ya habían anticipado que la situación económica no era favorable. Al respecto el directo de Cultura Jorge Flores en dialogo con este medio aseguro que desde el municipio colaboraría con el espacio en la costanera si la Comisión decidiera llevar adelante el evento por su cuenta.

El comunicado explica que la decisión, es motivada por los recientes acontecimientos económicos que afectan a nuestro municipio, provincia y país, que responde a la necesidad de reajustar nuestras prioridades y destinar nuestros recursos de manera eficiente en medio de un contexto de ajustes y recortes.

“Entendemos y lamentamos el impacto que esta decisión pueda tener en la comunidad y en los amantes de esta festividad tan querida. No obstante, creemos que desde la Comisión Permanente de Carnavales Maravilla del Mundo sabrán comprender esta decisión. El municipio se compromete a trabajar todo el 2024 en forma conjunta para que el 2025 podamos realizar un carnaval como la ciudad se merece” indican.

Todas las comparsas están practicando diariamente en los barrios preparándose para el desfile que está previsto que se realice los días 9, 10 y 11 de febrero. Desde la organización trabajan a contrarreloj para garantizar la fiesta de carnaval. Tras una reunión adelantaron que buscaran ser recibidos por el intendente para garantizar el espacio para la realización del evento.