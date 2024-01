Médico denunció amenazas en su casa de Oberá tras varios robos en su chacra de Bonpland

jueves 18 de enero de 2024 | 19:15hs.

El reconocido médico pediatra Oscar Camoletto padeció una serie de robos en su chacra ubicada en el paraje Campiñas, municipio de Bonpland, ante lo cual acudió a la autoridad policial de la jurisdicción y en respuesta sólo recibió amenazas, según denunció esta tarde.

Con sorpresa, que luego se tradujo en temor, en el portón de su casa en Oberá esta mañana apareció colgada una remera con una inscripción escrita a mano: “fuck The police”.

Al respecto, en diálogo con El Territorio, Camoletto consideró “muy sugestivo que justo anoche discutí con el jefe a cargo de la comisaría de Bonpland y hoy amaneció esa remera. Justo, siendo que nunca en mi vida tuve problemas con nadie. Quiero que investiguen a ese funcionario porque sospecho de él”.

Asimismo, ante la desconfianza que le generó el citado funcionario, dependiente de la Unidad Regional VI de Leandro N. Alem, esta tarde el pediatra radicó una denuncia por amenaza e intimidación ante la Seccional Primera de Oberá.

En tanto, detalló que en los últimos meses padeció tres robos que desvalijaron su vivienda ubicada en Campiñas, al tiempo que subrayó que los hechos delictivos se replican por todo Bonpland.

“La inseguridad no es sólo culpa de los malvivientes, sino también se debe a la incapacidad de las autoridades. Ya van tres veces que invaden mi propiedad y roban todo, destruyen todo”, lamentó.

Pérdidas totales

También cuestionó a los vecinos que son cómplices por comprar objetos robados.

“El último hecho fue el lunes y se robaron transformador, descarga a tierra, equipos de torno, cortadoras de césped, televisor, aire acondicionado, garrafas, cableados, mangueras y otras cosas. Para colmo, el jefe a cargo de la comisaría local ni siquiera se acercó a indagar a los que tenían información relevante en el tema”, cuestionó.

En otras ocasiones dañaron el aire acondicionado, robaron griferías, mangueras y tanque de agua. “Literalmente saquearon mi propiedad, ya no hay nada”, precisó.

Según el denunciante, el jefe a cargo de la comisaría de Bonpland tiene su puesto fijo en la comisaría de Andrade, a la cual le daría prioridad.

En tal sentido, indicó “me dijo que mejor se queda en Andrade a cuidar a su gente y que no tiene por qué resolver lo de Bonpland, lo cual le cuestioné y lo que recibí fueron amenazas en mi propia casa. La verdad tengo mucho miedo por mi familia”.

Visiblemente consternado, calificó como “un desastre la seguridad en Bonpland, porque además de los tres robos que padecí, todo el tiempo me enteró de diferentes hechos en el pueblo y la colonia, pero las autoridades no reaccionan y el horrible vivir así. No hacen prevención y al jefe a cargo el uniforme le queda grande. No me importa no recuperar las cosas, pero quiero que se sepa que hay funcionarios que actúan con desidia”.