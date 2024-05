Chofer de moto Uber apuñalado por un taxista: "Todos tratamos de llegar a fin de mes" | El Territorio

El taxista no solo apuñaló al conductor de Uber por el servicio que ofrece, sino que también pinchó la cubierta de su motocicleta.

viernes 10 de mayo de 2024 | 16:29hs.

Uber sumó el servicio de motos en Posadas. //Foto: El Territorio/ Imagen referencial.

Si bien se apunta a legalizar el servicio de traslados que ofrece Uber en Posadas, los avances refieren únicamente a automóviles y las motocicletas aún se encuentran en una zona gris. Desde hace varios años se registran situaciones de taxistas "cazauber", pero se trata de la primera vez que la modalidad deja un herido y un prófugo.

El domingo, aproximadamente a las 19.55, Marcos Aguirre se encontraba trabajando como conductor de moto Uber, una opción más económica de viaje. "Venía por Cocomarola dirigiéndome para Cabo de Hornos y, en la calle Massa sale el taxista atravesando Cocomarola", situó, en conversación con Radioactiva 100.7.

"Siento el pulso en mi camino, freno de golpe y le digo al señor '¿quién tiene el paso?' Me hace señal con el dedo del medio y se va hasta el semáforo. En eso yo doy vuelta con mi motocicleta, me acerco al señor y le digo 'jefe, ¿qué le pasa? ¿quién tiene el paso? ¿usted o yo?'. Él decía que tenía él porque venía a dos cuadras y yo le dije que venía a ni 20 metros, que tuve que frenar de golpe para no chocar", contó sobre el inicio de los hechos.

De acuerdo con la víctima, el taxista señalaba insistentemente en su trabajo como chofer de Uber. "En eso, yo le toco el coche y sigo adelante. Había una cuadra y media entre Cabo de Hornos y Gómez. El señor me embistió de atrás con el auto y me desestabilizó la moto. Había un vecino viendo lo que estaba pasando. En Peñaloza y Gómez, el tipo frena, yo freno atrás de él y le digo que si tiene algún problema vamos a llamar a la policía, a lo que él me dice que yo hago moto Uber", relató.

"Pensé que me iba a pegar un sopapo o una piña, y directamente saca de atrás un cuchillo que me tira hacia el pecho. Me cubrí con mis manos para sacarle y quedé medio de costado porque estaba sobre la moto, y ahí me da un pinchazo en la costilla del lado izquierdo. Me perforó un centímetro y medio. No llegó a perforar el pulmón porque pegó el hueso", agregó.

Reveló que mientras pedía ayuda y los vecinos salían de sus casas, el taxista clava el cuchillo sobre la cubierta delantera de la motocicleta y se da a la fuga. En ese momento, solo alcanzó a identificar las dos primeras letras y los tres números de la patente: "AD 317".

A raíz de la denuncia radicada, la Policía detuvo a un coche con las características descritas por Aguirre. "El dueño del coche tiene dos vehículos con la misma patente, cambiando la última letra. La Policía ya está con ese dato, descartó ese coche y ya sabe quién es el propietario y quién es el chofer, entonces es cuestión de tiempo solamente para que le agarren al señor", dijo el conductor agredido.

"Yo solamente hago Uber, como unos pares. Hay un grupo en el que están mamás y papás que trabajan porque no llegan a fin de mes y hacen un extra. En Uber todos somos conductores que tratamos de llegar a fin de mes porque, con la economía de este país, a veces los sueldos no alcanzan", concluyó.