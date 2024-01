Buscan a adulto mayor de Santa Ana que dijo que se iba a Alem, pero hace dos semanas no aparece

jueves 18 de enero de 2024 | 9:08hs.

Una familia de Santa Ana está desesperada debido a que se perdió el padre y hasta el momento no lo encuentra, razón por la que decidieron hace la denuncia en la Comisaría de la localidad para que efectivos policiales colaboren con la búsqueda.

Benicio Do Prado, de 77 años vivía con su hija María Isabel (50) en el barrio Nueva Esperanza de Santa Ana. Según hizo constar ella en la denuncia policial, hace un par de semanas el adulto mayor empezó a decir que “veía fantasmas en la casa, que estaba cansado de este pueblo y que se iba a ir a vivir a Leandro N. Alem”.

El 1° de enero Benicio tuvo la visita de su amigo Carlos Rodríguez, quien lo invitó a pasar unos días en su casa en Leandro N. Alem. El 4 de enero Benicio le dijo a su hija que al día siguiente iba a ir a visitar a su amigo Carlos, que según afirmó vive en el kilómetro 26 de Alem. Al día siguiente María Isabel volvió de trabajar y no encontró a su padre, quien se fue del hogar con un bolso con ropa. Benicio no regresó a su casa, no tiene celular y hasta el momento se desconoce su paradero.

“Estamos desesperados hace dos semanas que no sabemos nada de mi papá pedimos ayuda y cualquier dato que nos puedan dar servirá”, explicó María Isabel en comunicación con El Territorio.

Interviene en el caso el Juzgado de Instrucción N°7 de Posadas y cualquier dato de Benicio se pude llamar al 911 o en la dependencia policial más cercana.